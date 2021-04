La 43a edició del Festival Ensems a València aposta per intèrprets consolidats de l’escena internacional

Print This Post

Hi seran els austríacs Schallfeld Ensemble i els lituans Trio Agora

També hi actuaran els alemanys Ensemble Mosaik i els britànics The Riot Ensemble

La 43a edició del Festival Ensems, que tindrà lloc entre el 7 i el 16 de maig i el 15 i el 26 de setembre, ha configurat una ambiciosa programació amb la presència d’intèrprets, compositors i instrumentistes consolidats de l’escena internacional.

Ensems, organitzat per Cultura de la Generalitat mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, és el festival de músiques innovadores i experimentals més antic de l’Estat espanyol i se celebra ininterrompudament des de 1978. Enguany, l’esdeveniment tindrà lloc en diversos escenaris de València, Castelló de la Plana i Alacant, amb seu principal al Palau de les Arts. El lema escollit, ‘illes – refugis – paradisos’, és una invitació a reflexionar sobre les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19 en la nostra societat.

Així, enguany el públic podrà gaudir amb les actuacions de Schallfeld Ensemble (Àustria); Trio Agora (Lituània); Ensemble Mosaik (Alemanya); i The Riot Ensemble (el Regne Unit). A més, els autors Pierluigi Billone (Itàlia), Unsuk Chin (Corea del Sud), Clemens Gadenstätter (Àustria) i Liza Lim (Austràlia), així com la violinista Sarah Saviet (els Estats Units), impartiran diverses classes magistrals.

En primer lloc, l’austríac Schallfeld Ensemble, amb seu a la ciutat de Graz, actuarà el dilluns 10 de maig al Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts Reina Sofía de València. Sota la batuta de Leonhard Garms, la formació realitzarà l’estrena absoluta de l’obra ‘MAAT ME’, de Pierluigi Billone.

Més avant, el 15 de setembre, el Trio Agora (Lituània) interpretarà al Teatre Martín i Soler de les Arts un programa que versarà sobre la relació entre la música i la identitat. Per a començar, Žilvinas Brazauskas (clarinet), Natania Hoffman (violoncel) i Robertas Lozinskis (piano) tocaran peces que van escriure per a commemorar els 100 anys de la independència lituana. A més, es produirà l’estrena mundial de l’obra ‘Claros del bosque’, del compositor alacantí Fran Barajas. Aquest concert compta amb la col·laboració del consolat de la República Lituana a València.

Un dia després, i en el mateix escenari, es desenvoluparà l’actuació dels alemanys Ensemble Mosaik amb Enno Poppe com a director. El programa s’iniciarà amb la composició ‘time. cage’, escrita per a percussionista solista, conjunt i vídeo pel compositor valencià Manuel Rodríguez Valenzuela. En aquesta obra, l’intèrpret (Roberto Maqueda) tocarà dins d’una caixa de fusta repleta d’instruments de percussió i la seua ‘performance’ serà projectada en una pantalla.

Ensemble Mosaik col·laborarà en el Taller de Creació Sonora Ensems per a compositors i compositores nacionals i internacionals, la convocatòria del qual romandrà oberta fins al 30 de juny i que comptarà amb Liza Lim com a creadora convidada.

Clausura del festival

Finalment, el conjunt britànic The Riot Ensemble farà doblet en el festival amb actuacions de clausura del festival a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló (24 de setembre) i al Palau de les Arts de València (dia 25). La prestigiosa formació londinenca fa quasi una dècada que mostra les noves tendències musicals al públic. Cal destacar que l’any passat la banda britànica va rebre el premi al millor ‘ensemble’ jove atorgat per la Fundació Ernst Von Siemens.

En les seues actuacions a la Comunitat Valenciana, The Riot Ensemble interpretarà les peces ‘Extinction Events and Dawn Choru’s’, de Liza Lim, que ha escrit una obra sobre el consumisme sense fi i les seues conseqüències, i ‘Gran Hotel Abismo’, de la valenciana Claudia Cañamero, un encàrrec de l’Institut Valencià de Cultura en què es reflexiona sobre el present, la desconfiança en el futur i les possibilitats de canvi.

Classes magistrals

A més dels concerts, el Festival Ensems desenvolupa una important tasca pedagògica. En aquest apartat s’han de destacar les Trobades de Composició, que es van posar en marxa ara fa trenta-dos anys com a espai de reunió, reflexió i debat dels professionals del sector de la música de nova creació. Els objectius de les Trobades són apropar els treballs artístics al públic des d’un vessant més especialitzat i crear nodes de contacte entre autors per a posar en comú els processos compositius i bastir ponts de col·laboració.

Per tal d’assolir aquestes fites, l’organització programa conferències, taules redones i tallers. Enguany, les activitats inclouen les classes magistrals dels compositors Pierluigi Billone, Unsuk Chin, Clemens Gadenstätter i Liza Lim, les peces dels quals formaran part de diverses actuacions del festival. A més, també hi intervindrà la violinista Sarah Saviet, solista internacional i membre de The Riot Ensemble.

El certamen està organitzat per l’Institut Valencià de Cultura i el Palau de les Arts Reina Sofía. A més, compta amb la col·laboració de l’INAEM (Ministeri de Cultura), l’Ajuntament de València, el Palau de la Música de València, l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), Bankia Escolta València, La Nau Centre Cultural (Universitat de València), la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques (ISEACV), el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, el consolat de la República de Lituània, la Diputació de València, la Diputació d’Alacant, Clemente Pianos, ENOA (European Network Opera Academies) i la Fundació Visit València.