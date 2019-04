La 54 edició de la Fira de València ja ha arribat.

Print This Post

Recitals, trobades de clubs de lectura, premis, exposicions i moltes més activitats es podran realitzar a la Fira del Llibre.

La Fira del Llibre de València ha arribat a la seua edició número 54 i ho fa decidida a convertir de nou els Jardins de Vivers en la gran festa anual de la lectura. Un festival en què els lectors i les lectores seran l’eix de la programació. Cal destacar una carpa ubicada a la Fira dedicada solament a editorials valencianes

Un gran ventall de llibres on poder elegir des de novel·les fins a manuscrits com el de Voynich per als més curiosos.

I és que la Fira ofereix moltes activitats a banda de les habituals, el Pla B compta amb diferents tallers, exposicions o debats que poden realitzar.

Una fira la finalitat la qual és perdre la noció del temps amb la gran varietat de gèneres literaris que podem trobar.