La 56 edició de la Fira del Llibre torna a convertir València en “referent de la cultura”

En la inauguració del certamen, el primer després de la pandèmia, l’alcalde posa en valor la literatura “com un antídot contra la desesperança i la soledat” durant el confinament

Hui ha arrancat als Jardins dels Vivers la 56 edició de la Fira del Llibre, la primera després de la pandèmia, per on passaran fins el pròxim dia 24 prop de 150 autors i autores i que retrà homenatge als poetes valencians Francisco Brines i Marc Granell. El regrés d’esta cita al format presencial “torna a convertir València en el referent de la cultura i la vida”, tal com ha manifestat l’alcalde, Joan Ribó, en la inauguració. El primer edil ha posat en valor la literatura “com un antídot contra la desesperança i la soledat” durant els mesos de confinament, i com una eina que “ens ajuda a ser persones més crítiques amb l’entorn”. L’Ajuntament participa en el certamen amb la caseta de publicacions municipals —la número 83— i el dilluns 18 es presentaran les obres guanyadores dels Premis literaris Ciutat de València 2020.

“És difícil no emocionar-se en vore el passeig d’Antonio Machado —dels Vivers— ple de llibres i d’històries, altra vegada”, ha expressat Ribó, “perquè és un indicador més de la tornada a la normalitat”. L’alcalde, acompanyat de la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha participat en l’obertura d’este “acte cultural de primera magnitud”, que impulsen el Gremi de Llibrers i la Fundació Fira del Llibre, i que compta amb el suport del consistori, entre altres institucions i patrocinadors. El màxim responsable de la ciutat ha felicitat els organitzadors i la il·lustradora Elena Odriozola, autora del cartell de la 56 edició, “per tota la tasca que han fet”, que ha permés “tornar a passejar la fira”.

Joan Ribó s’ha referit a “la pandèmia que va parar el món fa 19 mesos” i “ens va situar en una realitat que es semblava massa a una novel·la de ciència-ficció”. En eixe moment, “els llibres es van convertir en un antídot contra la desesperança i la soledat” , i “si ben és cert que inicialment les llibreries van patir una baixada de les vendes, també ho és que al primer semestre de 2021 la venda de llibres ha augmentat un 44 % a Espanya”.

Per a l’alcalde de València estes xifres són “bones per al sector i molt bones per a la societat”. En eixe sentit, ha assenyalat que “llegir ens fa lliures, ens ajuda a somniar, a saber, a contrastar i a vegades inclús a canviar d’opinió. I sobretot, llegir ens ajuda a ser persones més crítiques amb el nostre entorn, i a tindre un criteri propi sobre allò que és millor per a nosaltres i per a la societat”.

Per la seua part, el president del Gremi de Llibrers, Juan Pedro Font de Mora, ha indicat que el sector aspira almenys a “arribar aproximadament a dos terços de la facturació d’un any normal”, ha recomanat el públic “aprofitar els dies laborables” davant del cap de setmana per evitar cues, i s’ha mostrat “convençut que serà una fantàstica fira”.