La 60+1 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca torna el 12 de setembre

En el paratge natural de la Muntanyeta dels Sants s’ha presentat la 60+1 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca.

Si les circumstàncies sanitàries no ho impedeixen, l’esdeveniment se celebrarà el diumenge 12 de setembre, en una ubicació que encara no s’ha pogut concretar, ja que des de l’organització s’estan contemplant totes les possibilitats, a fi que tots els participants, la ciutadania i visitants puguen acudir amb les màximes garanties de seguretat.

El número de participant serà de 40 i, d’entre ells, està prevista l’assistència de professionals procedents de països com ara Xile, l’Argentina, el Perú, República Dominicana, Puerto Rico, la costa est, oest dels i la zona centre dels EUA, la Xina i Itàlia.

Es durà a terme l’edició d’un llibre commemoratiu per l’aniversari del certamen, en el qual tindran cabuda totes les edicions; així com de la creació d’una exposició commemorativa, que portarà per títol “60 Aniversari de la Festa de l’Arròs de Sueca”, i que podrà visitar-se del 3 al 12 de setembre, a la sala Els Porxets.

També han volgut fer costat als artistes fallers locals que estan travessant durs moments com tants altres sectors.

A la presentació s’ha desvelat que s’està treballant en una marca turística de la ciutat i que es presentarà en breu.