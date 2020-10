La AICA obri expedients sancionadors a diverses empreses després de les denúncies de LA UNIÓ per incompliments de contractes i dels terminis de pagament en la compravenda de caqui

Connect on Linked in

L’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA), organisme dependent del Ministeri d’Agricultura, ha comunicat que obri de nou diversos expedients sancionadors a algunes empreses de la Comunitat Valenciana, després de les denúncies presentades per LA UNIÓ de Llauradors en la passada campanya de comercialització del caqui.

Concretament, en un dels escrits remesos per la AICA a LA UNIÓ la setmana passada, indica que obri dos expedients sancionadors a una empresa en existir indicis raonables que poguera haver comés infraccions tipificades, en relació amb l’article 23 de la Llei 12/2013, de realitzar modificacions de les condicions contractuals no pactades i d’incompliment de pagament.

L’organisme oficial considera, tal com havia traslladat LA UNIÓ, que l’empresa estava presumptament renegociant els pactes en el contracte i concretament el preu a pagar al venedor de caquis (per un menor import), i si el productor no acceptava el nou preu no se li recollia la totalitat de la fruita apta per a la comercialització existent en la parcel·la. Després d’efectuar les comprovacions oportunes en relació amb la denúncia presentada, la AICA O.A. ha vist possibles incompliments a la Llei 12/2013 de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària.

En un altre escrit dirigit per la AICA a LA UNIÓ se li obri expedient sancionador a una altra empresa per incompliment dels terminis de pagament, després de sol·licitar l’organització agrària que hagueren controls i inspeccions per a comprovar l’existència de contractes (23.1.a), així com el contingut dels mateixos (23.1.b), en la compra de caquis per part de l’operador comercial.

En l’inici de l’actual campanya del caqui, el mes de setembre, LA UNIÓ va presentar ja davant l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA), organisme dependent del Ministeri d’Agricultura, les primeres denúncies a comerços que van realitzar la compra amb contractes on no figurava el preu de la fruita.

LA UNIÓ aconsella als diferents operadors comercials, tant del caqui com d’altres cultius, que utilitzen i complisquen els contractes que signen amb els productors i que es mantindrà totalment vigilant per a denunciar davant la AICA qualsevol vulneració dels mateixos per a defensar els interessos dels/de les llauradors/es de la Comunitat Valenciana.

Cal assenyalar que gràcies a les accions empreses per part de LA UNIÓ, l’Agència d’Informació i Control Alimentaris ha donat la raó en diverses ocasions a les denúncies de l’organització i ha obert expedients sancionadors a algunes empreses importants del sector per incomplir o modificar els contractes i vulnerar els terminis de pagament.