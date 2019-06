La almussafenya Ana Lórien, ‘Premi a la Paraula 2019’ en el LXVI Concurs Internacional de Poesia Narrativa de l’Argentina

Connect on Linked in

El guardó, concedit per l’Institut Cultural Llatinoamericà, ha sigut reconegut entre els 2.460 treballs presentats per 843 persones



La seua obra es titula ‘A veces se me olvida que te quiero’ i serà publicada pròximament dins d’una antologia amb els treballs premiats



La poeta almussafenya Ana Sanchis Martín, que escriu amb el nom d’Ana Lórien, acaba de ser guardonada amb el ‘Premi a la Paraula 2019’, una distinció atorgada a l’Argentina per l’Institut Cultural Llatinoamericà i que constitueix un esment d’honor del Concurs Internacional de Poesia i Narrativa, que aquest 2019 ha celebrat la seua seixanté sisena edició.



La seua poesia, titulada ‘A veces se me olvida que te quiero’, ha sigut reconeguda “per la qualitat de la seua obra” entre els 2.460 treballs presentats per un total de 842 persones i serà publicada en breu dins d’una antologia en la qual s’inclouran els diferents textos premiats en la convocatòria. En al voltant d’una setmana rebrà el seu títol, atés que no va poder assistir a l’acte de lliurament per celebrar-se en el citat país americà.



L’Institut Cultural Llatinoamericà es va crear l’any 2000 per a l’organització de concursos literaris nacionals i internacionals i intercanvis culturals. Durant aquest temps han participat en les seues iniciatives més de 25.000 escriptors i escriptores de tot el món, arribant a entregar més de 900 premis i a publicar més de 180 llibres recopilatoris i relacionats amb la seua labor de difusió del talent en l’àmbit de les lletres.