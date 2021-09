La Associació de Parcs i Polígons Ribera Baixa recol·lecta més de 1.000 quilos d’aliments per a Càritas

Connect on Linked in

Durant dos mesos, empreses de l’entorn industrial de APPI han recollit aliments no peribles en una campanya solidària impulsada per la Associació de Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa. En total, s’han recaptat més de 1.000 quilos d’aliments que van ser entregats a Càritas Parroquial de l’Alcúdia per Romina Moya, gerent de l’entitat, i Adriana Moncada, totes dues en representació de APPI.



Les empreses que han participat en aquesta iniciativa han sigut Benteler, Eines, Aktrion, Transfesa, Ercros, Gi Group, Antolín Autotrim i Umivale. A més, TLT s’ha fet càrrec del transport de tots els productes fins a les instal·lacions de Càritas parroquial de L’Alcúdia.



Durant dos mesos, treballadors, col·laboradors, directius i altres usuaris de les àrees industrials gestionades per APPI han anat reunint tot tipus de productes no peribles per a col·laborar en aquesta iniciativa solidària impulsada per l’associació.

En total, entre totes les empreses participants, han aconseguit reunir una mica més d’una tona de productes que la setmana vinent seran entregats a Càritas.



Des de la Junta Directiva de APPI han volgut donar les gràcies als seus associats per la seua implicació en totes les iniciatives que es posen en marxa des de l’associació.