La Associació Esportiva i Cultural de Sumacàrcer compleix deu anys i ho celebra amb una gal·la

L’Associació Esportiva i Cultural de Sumacàrcer (més coneguda en la localitat com Aecus) compleix una dècada de vida. El col·lectiu es va fundar al novembre de 2009, amb una idea iniciàtica de Sergi Galdón amb la intenció de dinamitzar la cultura a Sumacàrcer. Ha passat una dècada i moltes han sigut les activitats i els participants en elles, sent en l’actualitat una associació clau per a entendre la societat local. Aecus promou al voltant de dotze activitats a l’any, com a mínim una al mes, amb major intensitat amb l’arribada de l’estiu, quan l’afluència i la participació és major en la localitat. Per a celebrar el significatiu aniversari tindrà lloc este pròxim dissabte, 7 de desembre, a partir de les 17.30 hores, un espectacle de varietets amb l’actuació d’artistes locals (amb música en directe, play-backs, humor o balls) i la posterior participació de Manu Rodríguez, el guanyador del programa “Tu cara no me suena todavía” d’Antena 3. En el Teatre Auditori de Sumacàrcer, Rodríguez recordarà la figura de Nino Bravo. Les entrades costen cinc euros i en l’organització col·labora l’ajuntament de David Pons García.

Aecus també està desenvolupant ara mateix està les Nits al Palau, quatre dissabtes amb sopars en la Plaça Major amb la intenció de dinamitzar la societat i donar a conéixer el patrimoni local. En aquests deu anys, el col·lectiu ha lligat el seu nom a la cultura de qualitat, l’esport més divers i fins i tot la gastronomia. En moltes ocasions amb voluntat solidària amb aquells que més ho necessiten. “Cert és que en l’actualitat existeix major oferta cultural a Sumacàrcer però quan vam nàixer no era així i el que volíem era omplir eixe buit. Del que més orgullosos estem i que ens dóna forces per a seguir és que sempre comptem amb molta resposta de les veïnes i veïns, per la qual cosa ajudem a dinamitzar la vida de Sumacàrcer”, argumenta Galdón.

A més, Aecus també fa un important treball de col·laboració amb altres associacions locals, de caràcter esportiu, solidari o social. I és que el seu designi no és un altre que mantindre viva la localitat, aconseguir que els veïns i veïnes participen activament en l’esdevenir del municipi, que s’impliquen, que ajuden a millorar-lo.

Els fundadors de Aecus van ser Sergi Galdón González, María José Galdón García, Anna López Vianney, Susana Díaz Gisbert, Enrique Pons Muñoz, Noelia Paniagua Pons, Nuria García Galdón, Antonio Naturil Pons, Loli Llorens Candel, Carlos Muñoz Pons, Vicente Bou Pons, Fernando Candel Pons i María Muñoz Pons. Des d’aquell inici en el ja llunyà 2009, han passat més de quaranta directius diferents. Veïns que s’impliquen momentàniament i després no poden seguir, uns altres que arriben nous i li donen un rejovenit empenyiment al col·lectiu. Aecus ha complit deu anys i continua amb una salut envejable.