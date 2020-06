La banda Cercle Instructiu Musical de Xirivella torna als assajos en grup

Connect on Linked in

La banda del Cercle Instructiu Musical (CIM) de Xirivella, que celebrarà el seu centenari l’any pròxim, ha tornat als assajos grupals després de més de tres mesos de labor individual i telemàtica. Ho fa en el seu habitual local d’assaig, el Teatre del CIM, situat en el barri antic del municipi. Per a mantindre les distàncies interpersonals, especialment importants entre els instruments de vent, s’han establit torns d’escenari d’una vintena d’intèrprets. Una botella de gel *hidroalcohólico dona la benvinguda al teatre, estranyament buit de públic.

Martín García, saxofonista i president de la societat musical, es declara “sorprés” davant el nivell d’aquest primer assaig: “Han tornat totes i tots molt centrats; el grup de WhatsApp ens ha mantingut en contacte, ha fet que seguírem units i que ningú oblidara l’instrument durant el confinament”. La música, a més de ser un fil vertebrador a Xirivella, és també com un beuratge de germanor entre els qui la fan i la regalen al poble. “Teníem moltes ganes d’escoltar-nos de nou, de fer rotlles, de despertar de la letargia”, assegura Martín. “L’evolució i la responsabilitat dels intèrprets més joves durant aquests mesos ha sigut molt positiva; el professorat està molt satisfet amb la seua constància i implicació”, ens compta.

Una vegada recuperat el to, caldrà donar eixida al talent. El CIM i l’Ajuntament treballen ja en la recuperació imminent dels concerts a l’aire lliure. Concerts que seran diferents als tradicionals i hauran d’adaptar-se a la nova normalitat imposada per la pandèmia. Les regidories de Cultura i Festes avancen que, en breu, es farà públic un primer calendari d’esdeveniments musicals oberts al públic. “No hem parat de rebre missatges de suport en aquests mesos; ens deien que ens trobaven a faltar, que enyoraven la seua banda als carrers”, manifesta Martín amb un lleuger pòsit de nostàlgia en referir les mostres de suport local abocades en les xarxes socials. “La banda està corrent per a tornar en molt bona forma i seria just que el poble reaccionara d’igual manera i ens premiara amb el seu reconeixement i participació”, reflexiona. La música crida de nou a les portes de Xirivella. Tan sols cal obrir-les.