La banda d’Alberic celebra Santa Cecilia amb l’arribada de nous educands

La Societat Unió Musical d’Alberic celebra la festivitat de la patrona de la música, Santa Cecilia, amb una completa agenda d’actes que, per exemple, inclouran l’arribada a la banda de nous i joves educands, que veuen premiat amb això el seu esforç i la qualitat musical demostrada en els últims anys. Així, la important banda de la comarca riberenca (guanyadora del la Secció Especial del Certamen Internacional de València del present curs) rep al percussionista Rubén Ortiz Maravilla; els trompetistes Toni Chust Bernal, Gerard Duato Part i Miquel Mafé Benavent; les clarinetistes Ana María Martín Sánchez, Elsa Lázaro Navasquillo i Andrea López Cobo; les oboè Iris Richart Fuster i Sofia Mudrak; els encarregats de la trompa Joan Hurtado Sala, Mireia Quiles Ortiz, Leire Sala Combres, Laura Puig Mompó, Carles Valero Miralles, Josep Noguera Peris i Carles García Torres; el bombardí Antoni Carratalá Domingo; i Irene Vives Bono amb el trombó.

Els actes de commemoració de Santa Cecilia començaran el divendres 15 de novembre amb les audicions de l’alumnat, en eixe primer cas de contrabaix i saxofon a càrrec del professor Nicanor Villanueva i de trompa amb la docent María García. Per part seua, el diumenge 17, a les 10.30 hores, començaran els actes amb els nous educands, en els quals participaran els membres de la junta directiva musical, així com totes les persones que formen part de la Banda Jove i la Banda Simfònica.

Les audicions continuaran després fins que el 22 de novembre se celebre la Festivitat de Santa Cecilia. A partir de les 19 hores tindrà lloc una Cavalcada de Disfresses per a tot l’alumnat de l’Escola de Música Leopoldo Magenti i que partirà del CEIP Rafael Comenge. Després hi haurà un berenar i una festa amb animacions. Per part seua, el dissabte 23 tindran lloc l’acte religiós i per a finalitzar, un sopar de germanor. Més audicions allargaran els actes fins al 21 de desembre, quan tinga lloc un nou menjar de germanor i el Concert de Nadal de la Banda Jove de la SUM Alberic, dirigida per Carles Samblancat. El dijous 26 de desembre, finalment, serà el tradicional Concert de Nadal a càrrec de la Banda Simfònica de la SUM Alberic. Començarà a les 19.30 hores.

Segons l’alcalde, Toño Carratalá: “La SUM Alberic representa com ningú els valors de treball, sacrifici i interès per la millora constant i suposa un espill en el qual mirar-se totes les associacions i institucions de la nostra localitat”. Per part seua, el regidor Josep Puig addueix que la banda viu el millor moment de la seua història, reconeguda com una de les millors bandes del món. En la present edició, la banda ha volgut recordar (a través del seu llibre) la figura de Fernando Francés Rodríguez, nascut a Alberic en 1932 i que va completar una llarga i meritòria carrera musical.