La banda de la Societat Musical Lira Almussafense es retroba amb el seu públic

Després de diversos mesos sense poder oferir recitals a causa de la pandèmia, l’agrupació va tornar a l’escenari amb un concert dedicat al compositor Ennio Morricone



L’entitat va aprofitar l’acte, que es va celebrar en el Centre Cultural, per a presentar oficialment a la Musa i al grup de sis nous músics de la formació

La sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes va acollir ahir, diumenge 23 de maig, un nou concert de la banda de la Societat Musical Lira Almussafense, el primer des de fa diversos mesos. La pandèmia havia impedit la celebració d’aquesta mena d’activitats, per la qual cosa l’associació va aprofitar l’ocasió per a presentar als músics que s’han incorporat recentment a la formació, a la Musa de la Música, Vanessa Pla Mellado, i per a entregar el distintiu pels 25 anys de pertinença a la banda a Mari Carmen Santacruz Bosch. Set dels huit temes que van sonar durant l’esdeveniment eren del compositor Ennio Morricone, a qui es va retre homenatge per la seua mort al juliol de 2020.



Ahir, diumenge 23 de maig, la banda de la Societat Musical Lira Almussafense d’Almussafes va delectar al públic amb un concert extraordinari en el qual es van viure moments molt especials. Després d’haver hagut d’ajornar-lo en diverses ocasions a causa de les restriccions sanitàries aprovades per a evitar l’expansió del coronavirus, l’associació va aprofitar el recital per a presentar davant la ciutadania als i les noves integrants del conjunt. Així, Josefa Bataller Bixquert (clarinet), Irene Girona Gil (Flauta), Lucía Torrejón Grau (flauta), Arlet Mora Campos (Flauta), Iker Membrilla Albors (percussió) i Laia Martínez Úbeda (clarinet), ja són oficialment components de la banda.



Però no va ser l’únic moment especial de la convocatòria, que es va dur a terme a partir de les 12 hores en el Centre Cultural. Durant el mateix també es va proclamar a la nova musa de la música, càrrec que ostenta ja la jove Vanessa Pla Mellado. Aquesta cerimònia, que habitualment forma part del concert extraordinari de Santa Cecilia, va ser suspesa al novembre, igual que l’entrada dels nous músics, a causa de la pandèmia. De la mateixa forma, també es va fer lliurament de la Lira de 25 anys, amb la qual s’homenatja aquells integrants que compleixen un quart de segle en la societat. En aquest cas, fou Mari Carmen Santacruz Bosch la que va rebre la distinció.



El programa del concert, el primer amb Josep Peiró com a president de l’entitat, va tindre com a màxim protagonista al compositor i director d’orquestra Ennio Morricone, mort al juliol de 2020. La banda, amb el mestre-director Francisco Ortiz Sotos al capdavant, va interpretar algunes de les seues obres més emblemàtiques. Concretament, van sonar les notes de ‘The Mission’, ‘Por un puñado de dólares’, The Lady Caliph’, ‘The legend of 1900’ i ‘Metti una sera a cena’, així com ‘A Morricone portrait’ i ‘Moment for Morricone’. El programa es va completar amb el pasdoble ‘Al senyor Paco’, de Mario Roig Vila.



El concert formava part de la campanya ‘Excel·lent, música de banda’ de la Diputació de València, amb la qual l’administració provincial col·labora a través de subvencions en “la labor cultural, social i vertebradora que duen a terme les societats musicals com a vehicle de transmissió i conservació de la música, un dels elements que de manera més clara forma part de la nostra cultura”.