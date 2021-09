La Banda Simfònica Municipal torna al festival Ensems, amb l’estrena de “Despreziana”, de Víctor Vallés

Connect on Linked in

Dirigida per Rafael Sanz-Espert, i amb el solista Vicente Campos

La Banda Simfònica Municipal torna al festival Ensems, sota la direcció de Rafael Sanz-Espert, amb una actuació programada per a diumenge que ve, en el qual la formació melòdica oferirà, en el seu repertori de concert, l’estrena de l’obra “Despreziana”, de Víctor Valles. Es tracta de la cinquena ocasió que la centenària agrupació musical participa en el festival.

La peça que la Banda Simfònica Municipal presenta com a estrena en el seu repertori és un encàrrec realitzat per l’Institut Valencià de Cultura, organisme organitzador del Festival. Es tracta, tal com ha explicat la regidora de Cultura, Gloria Tello, d’un exemple del caràcter de la centenària agrupació musical, “que es caracteritza per a incloure sempre la música contemporània de qualitat en el seu extens repertori, i procura fer estrenes absolutes de compositores i compositors valencians”.

esta és la cinquena vegada que la formació participa en el festival Ensems un fet que evidencia segons Tello “la seua consolidació en la programació del Festival i un pas endavant en la col·laboració institucional que està resultant tan positiva”. El concert tindrà lloc a l’auditori de Les Arts, a les 12.00 hores, i presenta un programa que inclou també la peça “Per què no”, per a trompeta i banda, de Miguel Ángel Berbis, que comptarà amb la participació del trompeta solista Vicente Campos, així com “Faula”, d’Álvaro Pérez, i “Crisálida”, de Toni Goig.

Tal com han explicat els responsables de la programació de repertori de la Banda Simfònica, “l’obra “Despreziana”, de Víctor Vallés, constitueix un homenatge a Joaquín Desprez, un dels compositors més representatius de l’escola franc-flamenca de finals del segle XV i inicis del XVI, en el 500 aniversari de la seua mort. Per part seua, “Per què no?”, de Miguel Ángel Berbis, és una obra que reflecteix la veu d’un individu dins d’un col·lectiu, i que tracta d’estimular noves preguntes des de l’expressió, el sentiment i el pensament. Amb l’obra “Faula”, Àlvaro Pérez Sánchez reflexiona sobre l’assaig de 1714, “La faula de les abelles”, de Bernard Mandeville, i planteja un discurs a través de la banda simfònica. I finalment, “Crisàlide” de Toni Goig és una obra de tres moviments, que està inspirada en la recreació del miracle de l’existència de les papallones, mitjançant la metamorfosi en les seues diferents fases”.

Des de la Banda Simfònica s’han facilitat les dades curriculars del trompeta solista Vicente Campos, qui va cursar els seus primers estudis a l’Escola de Música de la Societat Musical de Montserrat (València), que va continuar posteriorment en el Conservatori Superior de Música de València amb el professor Vicente Prats. Ha actuat com a solista amb les principals orquestres i grups del panorama musical espanyol, i ha gravat diversos discos i cedés com a solista (destaquen els seus treballs amb Concerti Accademici i Collegium Instrumentale). A més, ha sigut solista del Grup Instrumental, de l’Orquestra Simfònica de València, i de l’Orquestra Simfònica de Navarra, així com col·laborador habitual de nombrosos grups de cambra i orquestra de corda, com “Solistes de Sofia”, “Virtuosos de Moscou”, “Capella Istropolitana” i “Orquestra de Cambra de Ljubljana”, entre altres.