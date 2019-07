La barraca sostenible d’Azalea UPV, premiada de nou en el Solar Decathlon Europe

Print This Post

L’equip, que ja va aconseguir la setmana passada el 2n premi en Eficiència Energètica en la final de la competició internacional universitària de major prestigie sobre dissenye i edificació d’habitatges sostenibles, gana el 3r en Enginyeria i Construcció



A tres dies del final del certamen, i malgrat tractar-se de la seua primera participació en la SDE, Azalea UPV és el millor equip espanyol i es troba classificat en el top 5 continental

Azalea, l’equip integrat per una trentena d’estudiants de la Universitat Politècnica de València (UPV) que es troba disputant en Szentendre (Hongria), des del passat 26 de juny, la final de la Solar Decathlon Europe 2019 (SDE 2019), la competició internacional universitària de major prestigie sobre dissenye i edificació d’habitatges sostenibles, ha sigut novament guardonat pel jurat del certamen.



Si la setmana passada, Azalea UPV es va portar el segon premi en Eficiència Energètica, ara ha sigut guardonat amb el tercer premi en Enginyeria i Construcció, una altra de les categories més potents de la competició.



A tan sols dos punts de la victòria

A més, l’èxit ha estat a punt de ser redó, ja que el resultat final ha deixat a l’equip valencià amb 88 punts, a tan sols un de la LA TEUA de Delft (Països Baixos), i a únicament dos del vencedor absolut de la categoria, The Mobble (Bèlgica), que s’ha portat el triomf amb 90.



Amb aquest resultat, Azalea UPV se situa novament en el top 5 de la classificació general, que lidera la LA TEUA de Delft, i és, malgrat tractar-se de la seua primera participació en el SDE, el millor equip espanyol del continent.



Pendents de la categoria d’Arquitectura per a conéixer, el diumenge, els resultats finals



A tot just tres dies del final del certamen, únicament queda per conéixer el resultat de la categoria d’Arquitectura, el treball de la qual en la barraca sostenible valenciana van explicar ahir dimecres al jurat Ana Martínez, María Vázquez i Sergio Martínez.



La puntuació d’Arquitectura es coneixerà diumenge que ve al matí, dia en què se celebrarà la gala de lliurament de premis que posarà fermall a una competició la pròxima edició de la qual tindrà lloc en 2021 en Wüppertal (Alemanya).

Impulsat en 2002 pel Departament d’Energia dels Estats Units

El Solar Decathlon és una competició universitària d’àmbit internacional impulsada en 2002 pel Departament d’Energia dels Estats Units i que, des de 2010, se celebra també a Europa, oberta, això sí, a universitats de tot el món que vulguen participar.



L’equip d’Azalea, conformat directa o indirectament per al voltant de mig centenar d’estudiants de quasi una vintena de titulacions diferents de la UPV, va obtindre una de les millors puntuacions en el procés de selecció dels finalistes, realitzat al desembre de 2017, i va superar els dos workshops previs de presentació de les maquetes de les instal·lacions.

Després d’edificar durant mesos al campus de Vera de la UPV la seua barraca sostenible, Azalea es va enfrontar al repte de transportar i replicar, en tot just dues setmanes, la construcció de l’habitatge en la final d’Hongria. Elogiada per rivals, jurats i els nombrosos visitants que dia rere dia accedeixen a ella per a conéixer els seus secrets, la barraca d’Azalea s’ha convertit, sens dubte, és un de les principals icones del certamen.



Azalea i Generació Espontània

Azalea és un dels 40 grups integrats en Generació Espontània, la plataforma llançada des de la UPV per a ajudar els seus alumnes més competitius i internacionals. Sota aquest paraigua, la institució actualment dirigida per Francisco Mora desplega un programa de suport institucional a les associacions més actives perquè duguen a terme les seues activitats extracurriculars (participació en esdeveniments, competicions, concursos internacionals, programes de voluntariat…) i servisquen d’exemple i motivació a la resta d’estudiants.