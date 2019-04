La biblioteca celebra el Dia Internacional del Llibre Infantil

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Com cada 2 d’abril des del 1967, se celebra el Dia Internacional del Llibre Infantil, coincidint amb la data del naixement de Hans Christian Andersen, autor del Soldadet de plom o L’aneguet lleig entre d’altres.

Amb la finalitat de donar a conèixer i divulgar la bona literatura infantil, tant d’escriptores i escriptors com d’il·lustradores i il·lustradors, Alzira se suma a esta efemèride. La biblioteca Municipal ho celebrarà amb una xarrada col·loqui sobre llibres infantils, amb les recomanacions d’Elena Goig, persona de llarga trajectòria en el treball de fomentar la lectura entre els més menuts. Ens recomanarà llibres clàssics, llibres amb bones il·lustracions, llibres adaptats a la realitat social i alguns nous. L’acompanyarà en l’acte la llibreria Trencadís, que oferirà part dels títols recomanats.

L’activitat es farà, el mateix dia 2 d’abril a la Bebeteca, al primer pis de la biblioteca, a les 18 hores.

Com es va poder llegir l’any passat a la carta de celebració del Dia Internacional del Llibre Infantil a Letònia “un llibre infantil representa el respecte per la grandesa d’allò més xicotet”, per això la celebració busca fomentar la lectura entre els més menuts i joves i també donar a conèixer nous talents de la LIJ (Literatura Infantil i Juvenil).