La Biblioteca d’Adults continuarà donant servei a la ciutadania durant el mes d’agost

La Biblioteca d’Adults de Burjassot continuarà, durant el mes d’agost, amb les seues portes obertes perquè la ciutadania de Burjassot continue realitzant els seus préstecs i devolucions.

Tal com ha succeït en aquest mes de juliol que acaba, l’horari serà de 08.00 a 14.00 hores. Per part seua, i després de donar servei també durant tot el mes de juliol, la Biblioteca Infantil si que tancarà les seues portes a l’agost per a preparar la sala de cara al nou curs al setembre. En aquest mes, tots dos serveis recuperaran els seus horaris habituals: de 8.15 a 20.45 hores en el cas de la Biblioteca d’Adults i de 17.00 a 20.00 hores la Biblioteca Infantil.

En aquestes setmanes s’han adquirit nous fons bibliogràfics per a la Biblioteca Infantil. Es tracta de llibres de lectura fàcil o sobre diversitat familiar i de gènere als quals s’uneixen els relacionats amb diversitat funcional, perquè els xiquets vegen amb naturalitat des de xicotets que existeixen persones amb capacitats especials. Així mateix, també s’han adquirit llibres de motivació i per a ajudar als lectors amb alguna mena de dificultat d’aprenentatge i relacionats amb la sexualitat, que responen preguntes que es fan els xiquets i les xiquetes utilitzant un llenguatge clar i adequat per a ells.

Tant la Biblioteca d’Adults com la Biblioteca Infantil compleixen de manera escrupolosa les mesures sanitàries marcades a causa de la Covid. Per a garantir les mesures de distanciament, higiene i prevenció, d’acord amb la normativa actual, l’aforament de la Biblioteca d’Adults està al 75% i, en el cas de la Biblioteca Infantil, al 50% a la sala de la Biblioteca Infantil, a més, es realitza neteja continuada i ventilació de tots dos espais. L’ús de la màscara és obligatori per a poder romandre en aquests.

Els materials de les Biblioteques retornats passen un procés de quarantena durant un període de tres dies.