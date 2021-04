La Biblioteca d’Alzira acull la presentació de Biblioteràpia

Print This Post

Este projecte planteja un catàleg de lectures com a teràpia per a acompanyar els malalts

Les biblioteques de la comarca de la Ribera continuen apostant pel foment de la lectura com a recurs que genera salut. El grup ‘Biblioteques Inquietes de la Ribera, que compta amb la col·laboració del Departament de Salut de la Ribera, enceta una nova fase de recomanacions amb lectures per al benestar en les relacions interpersonals.

A l’acte de presentació, que ha tingut lloc a la Biblioteca Municipal d’Alzira, han estat presents la seua directora, Asun Perepérez, el regidor de Cultura, Alfred Aranda, la directora de la Biblioteca d’Algemesí, Angus Benito i el subdirector mèdic d’Atenció Primària del Departament de Salut de la Ribera, Joan Paredes. L’objectiu, segons ha explicat la responsable de la biblioteca alzirenya és ajudar a la ciutadania amb llibres que ajuden a superar entrebancs. “Parlem de llibres que aporten alguna cosa al benestar i a la salut de les persones. La lectura és una ajuda fonamental, en molts casos, per a les persones que estan malaltes o que estan convivint amb malalts”

En este cas s’ha elaborat un catàleg de lectures adaptat a totes les edats i nivells que compta amb novel·les, poesia, llibres infantils i juvenils, còmics, divulgació i biografies. Este nova compilació, junt a la de propostes orientades als professionals de la salut es poden trobar al seu lloc web https://bibliotequesinquietesribera.wordpress.com/.

El representant del Departament de Salut, Joan Paredes, ha agraït la col·laboració entre entitats per fer de la lectura una eina complementària per a superar i entendre els problemes de salut més enllà dels fàrmacs.

Per la seua banda, el regidor de Cultura, Alfred Aranda, ha recordat que els llibres són un bon complement a l’hora d’afrontar els problemes. Per això, ha destacat que este projecte entre municipis de la Ribera indica que som pobles que aposten per avançar:

La directora de la Biblioteca d’Algemesí ha recordat que el grup de Biblioteques Inquietes està conformat per 19 biblioteques de municipis de la comarca. Una iniciativa que s’entén com un conjunt d’activitats de promoció lectora a través de les quals les persones són protagonistes en el control i millora del seu benestar. A més ha avançat que ja s’està treballant en un tercer catàleg sobre Etapes de la vida.

Biblioteques inquietes

Es tracta d’una agrupació formada per les biblioteques d’Alberic, Alcúdia, Algemesí, Alginet, Almussafes, Alzira, Benimodo, Canals, Carcaixent, Càrcer, Castelló, Corbera, Guadassuar, Llombai, Manuel, Perelló, Polinyà del Xúquer, Sollana i Sueca