La Biblioteca de Godella celebra el ‘V Concurs de Microrelats 2019’

La regidoria de Biblioteca de l’Ajuntament de Godella ha llançat la cinquena edició del Concurs de Microrelats, dotat amb dos premis de 350 euros, cinc accèssits i un reconeixement a les 50 millors creacions amb la seua publicació en format llibre.

Les obres, que poden estar tant en castellà com en valencià, han de tindre una extensió màxima de 100 paraules, sense comptar el títol que no podrà excedir de les 10 paraules. Pot participar qualsevol persona major de 18 anys resident a Espanya i el termini de presentació és fins al 4 d’octubre a les 23.59 h.

Les inscripcions al concurs de microrelats és gratuït. Les sol·licituds de participació es podran presentar en les següents modalitats: personant-se físicament en l’Oficina d’atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Godella (Registre General d’Entrada), electrònicament, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Godella (https://sede.godella.es) i també es podran presentar en els llocs o mitjans previstos en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com per exemple per correu certificat.

Les obres han de ser originals i inèdites. No poden haver sigut premiades ni estar pendents de decisió en cap un altre concurs. Els textos hauran d’estar escrits amb l’extensió .doc, en lletra Arial 12, en doble espai i enviats via correu electrònic a biblioteca@godella.es.

El jurat estarà compost per tres persones lligades al món de la cultura i de les lletres a proposta de l’Ajuntament de Godella. La decisió del jurat serà inapel·lable i es publicarà el dia 15 de novembre, a través de la web municipal, la Biblioteca i les xarxes socials. A més, es comunicarà a les persones guanyadores telefònicament i per correu electrònic.

Respecte als premis, se seleccionaran 50 relats, els autors dels quals rebran un diploma i un exemplar del llibre publicat amb les seues obres. El millor relat en valencià i el millor en castellà rebran un premi de 350 euros, i hi haurà també cinc accèssits que obtindran 60 euros cadascun.

El lliurament de premis i la lectura dels relats guanyadors i seleccionats tindrà lloc a la biblioteca municipal de Godella el divendres 13 de desembre a les 19 h, en un acte d’entrada lliure per a tothom.