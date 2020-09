La Biblioteca de Godella presenta el VIé Concurs de Microrelats

Connect on Linked in

La Regidora de Biblioteca, Tatiana Prades, anima les persones joves a participar: “Estan vivint esta situació de la covid-19 d’una manera molt intensa i especial. Els convide a canalitzar tota la imaginació i la creativitat que tenen escrivint un relat de màxim 100 paraules.

Els textos ja es poden presentar, fins al 2 d’octubre. Els relats guanyadors, tant en valencià com en castellà, rebran 350 euros de premi.

El jurat valorarà les millors obres, amb les quals s’editarà el llibre recopilatori i es durà a terme la presentació a la Biblioteca de Godella, amb la presència dels seus autors i autores.

La Biblioteca de Godella ha posat en marxa la sisena edició del Concurs de Microrelats de Godella. Des del dia 7 de setembre, fins al 2 d’octubre es poden els treballs amb un màxim de 100 paraules. Com cada any, hi ha dos categories, una en valencià i un altra en castellà, dotades amb 350 euros de premi per al relat guanyador en cada llengua. A més, s’atorgaran cinc accèssits dotats amb 60 euros cadascun.

La Regidora de Biblioteca, Tatiana Prades, convida especialment la gent jove a participar: “Tenen una creativitat i una imaginativa molt especials, volem convidar-los a participar en este concurs. Ens encantaria llegir i sentir el que puguen plasmar en un relat de màxim 100 paraules, segur que és molt enriquidor i especial, tant per a ells, com per al concurs, com per a les persones lectores”, apunta Prades.

A més, Prades destaca que el jurat sempre té molta feina perquè “en l’última edició per exemple, es van superar el centenar de relats, tots amb una gran qualitat”.

Les bases es poden descarregar entrant a:

www.bibliotecagodella.com o a www.godella.es .

La inscripció és gratuïta, oberta a totes les persones majors de 18 anys que residisquen a Espanya. Les obres es poden presentar:

Físicament en l’Oficina d’atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament.

Telemàticament a través de la Seu Electrònica (https://sede.godella.es/)

Per Correu Certificat.

El termini de recepció acaba el dia 2 d’octubre a les 23.59 hores. Solament es pot presentar una obra per persona. Tota la informació necessària es pot consultar a les bases.

La decisió del jurat serà inapel·lable i es publicarà el 16 de novembre de 2020.