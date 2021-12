La Biblioteca de Paiporta acull la presentació del llibre “Clar i ras. Parlem del càncer”

Connect on Linked in

La seua autora, la metgessa i especialista en Oncologia Àngels Royo, ha volgut acostar de manera divulgativa i senzilla una malaltia molt estesa a la nostra societat, plena de tabús i idees preconcebudes

La Biblioteca Pública María Moliner Ruíz de Paiporta acollia en la vesprada de dilluns la presentació del llibre d’Àngels Royo Peiró “Clar i ras. Parlem del Càncer”.

L’acte ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat; la regidora de Cultura, Esther Torrijos, així com l’autora del llibre i l’editor d’aquest, de Vincle Editorial, Manolo Gil.

En la seua intervenció, l’alcaldessa destacava “la importància de fer divulgació d’una malaltia que malauradament està molt estesa en la nostra societat i sobre la qual existeixen molts tabús i una sèrie d’idees i imatges que no sempre són certes”.

Per la seua part, la regidora de Cultura, Esther Torrijos expressava el temor que causa escoltar la paraula càncer. “Totes i tots tenim casos propers i sabem com canvia la vida de les persones que el pateixen i de les del seu voltant. Per això, la comunicació pacient-doctor és fonamental per prendre les decisions correctes, i tindre a l’abast un llibre com aquest és una ajuda per comprendre millor la malaltia”.

L’autora, metgessa i especialista en Oncologia, aborda amb el seu llibre la prevenció i el tractament d’aquesta malaltia, amb l’objectiu de fer divulgació d’una especialitat poc coneguda, però que afecta milers de persones.

A més, el llibre tracta de donar resposta a algunes de les preguntes que es formula el públic en general, com ara què és el càncer?, quin tipus de tumors existeixen?, quins tractaments estan disponibles?, etc.

Per a aconseguir aquest objectiu, Royo utilitza un to senzill i proper als lectors i lectores, perquè siga comprensible i clar per a tot el món “amb un somriure en els llavis per tractar un tema un poc aspre”, matisa.