La Biblioteca de Paiporta estrena proposta cultural amb un nou cicle de literatura

La primera cita ha sigut aquest divendres, 29 de novembre, amb una proposta d’enoliteratura que ha maridat la literatura amb el tast de vi

La Biblioteca Pública de Paiporta María Moliner Ruíz acollia divendres passat la primera sessió d’una nova proposta cultural que té als llibres i la literatura com a eix central.

L’enoliteratura ha sigut la primera cita amb la nova proposta cultural, una activitat que ha maridat el tast de vi amb la lectura de textos curts d’autors com James Joyce, Vicent Andrés Estellés, Edgar Allan Poe o Virginia Wolf, i que parlen de vi i de la seua relació amb la literatura. A l’activitat, conduïda per Anna Moner, escriptora i artista plàstica, el públic assistent ha pogut gaudir del tast dels vins proposats entre text i text.



“Des de la regidoria de Cultura volem dinamitzar la Biblioteca com a espai cultural, un lloc de convivència i on compartir activitats lúdiques, interessos i inquietuds. Volem revitalitzar la seua activitat ampliant les propostes culturals que ofereix amb iniciatives com aquesta, on la literatura servirà de temàtica transversal però es combinarà amb altres alternatives d’oci i culturals com la música o les degustacions”, ha afirmat la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat.



La periodicitat d’aquest nou cicle serà mensual. La cita amb la pròxima sessió serà el día 20 del pròxim mes de desembre, amb ‘micromúsiques’, una proposta que fusionarà lectura i música. “A poc a poc la Biblioteca s’anirà transformant en un espai que no només serà un lloc de lectura, consulta o de préstec, sinó un centre cultural de difusió i promoció d’art, música, literatura, ciència, pintura…”, ha afegit la vicealcaldessa.