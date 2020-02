La Biblioteca de Paiporta tanca 2019 amb el 38% de la població fidelitzada

Connect on Linked in

9.896 persones tenen carnet de la Biblioteca, que ha atés fins a 26.000 persones

La Biblioteca Pública María Moliner Ruíz de Paiporta ha presentat recentment la memòria que fa balanç de la seua activitat al llarg del passat any 2019. L’informe mostra unes dades i xifres molt positives i en augment respecte anys anteriors, tant com a espai cultural com pel servei de préstec i consulta, més purament bibliotecari, que proporciona.

Fins al 38% de la població paiportina figurava inscrita com a membre de la Biblioteca en tancar l’any, és a dir, 9.896 persones tenen carnet d’usuari. No obstant això, el total d’usuaris i usuàries ateses és encara major, superant les 26.000 persones. El centre ha guanyat quasi 500 nous membres. Per franges, destaquen les dones majors de 14 anys, el públic més nombrós. “Es confirma una tendència generalitzada i que ens mostren la majoria d’estudis: la població femenina i adulta destaca com a lectora. És una bona notícia, però no hem de perdre de vista la necessitat d’incorporar tant a xiquets com a xiquetes des d’edats més primerenques a la lectura”, ha afirmat la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat.

Així mateix, prop de 56.000 persones han fet ús d’algun dels serveis que la Biblioteca posa a disposició de tota la població paiportina. No només es tracta d’un ampli i variat fons documental, que inclou llibres, revistes, periòdics, CDs, audiollibres, DVDs o documents electrònics, sinó també tota una programació contínua que passa per activitats com ara ‘la Colla de Lletres’, ‘l’Aula de la Paraula’, ‘el Club de Lectura’ o el festival ‘Paiporta Món de Contes’.

“Hem anant introduint a poc a poc noves activitats per fer de la Biblioteca un espai cultural i de convivència. Iniciatives com la de maridar lectura amb altres activitats culturals o les presentacions de llibres han tingut una molt bona acollida per part del públic paiportí, i això ens anima a continuar millorant i ampliant l’oferta”, ha expressat Albalat.

L’esforç i el treball diari d’aquest espai per fomentar la lectura i acostar la cultura a tota la ciutadania es reflecteix igualment en un increment del seu fons documental, que en 2019 s’ha ampliat en 1.415 documents. Entre les noves adquisicions destaca un augment important dels audiollibres, atenent així també a les necessitats de les persones amb algun tipus de discapacitat visual.

En l’apartat d’activitats culturals, la Biblioteca ha gestionat durant tot l’any presentacions de llibres de diferents temàtiques: poesia, biografies, botànica, història o feminisme. “Hem de valorar l’esforç que s’ha fet per acollir presentacions de llibres d’autoria i edició valenciana, un llibre de difícil difusió i distribució pel que aposta la nostra Biblioteca”, ha matisat la vicealcaldessa.

Gràcies, en part, a aquesta promoció i foment de la lectura en valencià, la Biblioteca ha rebut més de 18.000 euros en subvencions de la Conselleria d’Educació i Cultura, sent un dels municipis que més ajudes ha rebut. Un impuls que anima al personal del centre a continuar treballant per la promoció de la lectura. “Amb aquestes ajudes ampliarem el catàleg i nodrirem les prestatgeries dels gèneres dels quals anem més curts, com per exemple còmics, la nostra següent gran aposta per a aquest centre cultural”, ha conclòs Albalat.