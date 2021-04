La Biblioteca de Picassent regala un llibre pel 23 d’abril

Print This Post

Els usuaris i usuàries que facen ús del servei de préstec durant el Dia Mundial del Llibre rebran este regal, amb l’objectiu principal de fomentar la lectura.

Un préstec, un llibre. La Biblioteca Municipal de Picassent celebra el Dia Mundial del Llibre regalant un exemplar de novel·la, assaig o biografia per cada préstec que es realitze durant la jornada del 23 d’abril. Esta proposta naix junt amb l’Oficina de Promoció Lingüística del Valencià, per fomentar la lectura i agrair el veïnat picassentí continuar fent ús d’este servei municipal. A més de l’exemplar per a llegir, l’usuari o usuària se’n durà un detall relacionat amb el món de la lectura.

La Biblioteca Municipal de Picassent ha celebrat esta efemèride durant tota la setmana, amb una selecció d’obres literàries, tant per a públic adult com infantil, relacionades amb el món de la lectura, dels llibres, de les biblioteques i d’altres temàtiques al voltant del plaer de llegir.

Durant este any 2021, la Biblioteca Municipal ha prestat més de 1800 títols, tant llibres en paper com digitals, una xifra que podria superar, a final d’any, els més de 6000 llibres prestats l’any passat.

Segons la coordinadora d’este servei, Ana Bono, “tot i la pandèmia, la gent continua fent ús de la biblioteca, ja siga per a préstecs, llegir o utilitzar la sala d’estudi. A més, cal remarcar que l’ús dels llibres digitals és una realitat i cada vegada més usuaris i usuàries reserven lectures per ebook”.