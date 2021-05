La Biblioteca de Quart de Poblet es convertirà en un edifici intel·ligent

Print This Post

El Fons FEDER cofinança el projecte, inclòs en l’estratègia EDUSI

La Biblioteca Pública Enric Valor de Quart de Poblet es convertirà en un Smart Building, edifici intel·ligent, gràcies a la implantació d’un sistema que controlarà el funcionament de l’edifici a temps real. L’objectiu és optimitzar els recursos de la instal·lació amb l’anàlisi de les dades aportades per aquest nou mètode de control. El pressupost de l’actuació és de 120.000 euros, dels quals, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, aporta 60.000.

Amb aquesta tecnologia es controlarà la qualitat ambiental, la temperatura, la humitat i la lluminositat, la qual cosa redundarà en la qualitat del servei que s’ofereix a la ciutadania amb les correccions a aplicar en temps real. Així, els usuaris i les usuàries podran gaudir de les instal·lacions amb total comoditat i en les millors condicions. Un altre aspecte interessant és que amb aquest sistema intel·ligent es podrà saber en tot moment l’aforament, la qual cosa és molt útil en l’actualitat a causa del context de pandèmia i per a garantir la seguretat. També es podrà facilitar el treball diari de les persones operàries i les tasques de manteniment, la gestió d’alarmes davant situacions anòmales, la presa de decisions per a estalviar costos i l’optimització de recursos.

D’altra banda, es mesurarà l’energia que generen els panells fotovoltaics que ja estan instal·lats en l’edifici. L’objectiu és potenciar aquest tipus d’energia neta i ajustar el consum maximitzant l’aprofitament de la llum solar, ja que també es monitorarà quin és el consum d’electricitat i aigua.

Amb aquesta actuació, que s’integrarà en la plataforma Smart City, es contribuirà a la implantació completa del model Ciutat Intel·ligent Sostenible a Quart de Poblet. D’aquesta manera, es milloraran i optimitzaran els serveis públics en conéixer en tot moment el funcionament d’aquests. Totes dues operacions s’inclouen en l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat, EDUSI, cofinançada al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER.

Segons explica la regidora de Biblioteca, Cristina Mora, “la nostra prioritat és millorar el servei a la ciutadania i, per a això, les noves tecnologies són fonamentals per a aconseguir el nostre objectiu. Aquest projecte millora la gestió pública i repercuteix positivament sobre les persones que fan ús d’espais públics”.

Amb la implantació del Smart Building i la seua integració en la Plataforma Smart City unificaran, centralitzaran i optimitzaran els recursos per a convertir a Quart de Poblet en una Ciutat Intel·ligent Sostenible. La plataforma de control i monitoratge de serveis, com el reg per degoteig a distància o la il·luminació als carrers, s’instal·larà en la remodelada estació de Renfe. Des d’aqueix punt es podrà controlar el funcionament d’aquests serveis a temps real A través de l’ús de la tecnologia s’aspira a consolidar una ciutat més sostenible, més eficient i millorar la qualitat de vida de la ciutadania.