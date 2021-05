La biblioteca Infantil de Burjassot reobri les seues portes dimecres que ve 26 de maig

Print This Post

Ja està tot preparat des de l’àrea de Cultura i Joventut de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Estefanía Ballesteros, i des de la Regidoria de Cultura i Joventut, coordinada per Javier Naharros, perquè dimecres que ve 26 de maig a les 18.00 hores, amb una divertida animació gratuïta per a tots els públics, les portes de la Biblioteca Infantil tornen a obrir-se perquè els més xicotets de la casa puguen realitzar els seus préstecs i devolucions o bé ser a la sala de lectura.

“La instal·lació ha romàs tancada a causa de la situació de pandèmia i, amb tota la il·lusió del món, amb ganes que els i les xiquetes tornen a gaudir del servei, l’equip de Biblioteques Municipals ha programat una divertida animació, el mateix dimecres, per a donar la benvinguda de nou a aquest espai a tots els seus usuaris i usuàries”, tal com ha destacat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.

“Reobrim aquesta instal·lació municipal amb totes les mesures sanitàries actualment en vigor i amb moltíssimes ganes de tornar a veure als nostres i les nostres xicotetes gaudint de la instal·lació que, a més, hem renovat aprofitant els mesos de tancament”.

Concretament, la Biblioteca Infantil ha patit un canvi integral ja que s’ha procedit a la renovació de tot el mobiliari, a la pintura de la instal·lació i a l’arranjament de xicotets desperfectes que s’havien detectat.

Amb tota la il·lusió i esperant que tots els canvis siguen del grat dels seus xicotets usuaris i usuàries, la Biblioteca Infantil de Burjassot torna a obrir les seues portes i ho fa amb el contacontes gratuït per a tota la família Els donyets de la biblio que arriba de mans del Grup A Riure i serà en valencià. Per a poder participar en aquest, cal sol·licitar la invitació PUNXANT ACÍ ja que l’aforament és limitat.

La Biblioteca Infantil obrirà les seues portes de dilluns a divendres, fins al 30 de juny, en horari de 17.00 a 20.00 h i, durant juliol, enguany obrirà en horari de matins, de 9.00 a 13:00h també de dilluns a divendres.

Aquest servei oferirà la possibilitat de realitzar devolucions i préstecs de llibres infantils i juvenils i es podrà també usar la sala de lectura i estudi no superant en cap moment el 50% de l’aforament. L’ús de la màscara i el manteniment de la distància de seguretat és obligatori durant l’estada a la Biblioteca Infantil.