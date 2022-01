Connect on Linked in

Els llibres, que compten amb el patrocini de Caixa Popular i pertanyen a la col·lecció de Quaderns d’Investigació ‘Memòria popular i patrimoni’, romandran a la Biblioteca Municipal Ausiàs March per a la seua consulta

La Biblioteca Municipal Ausiàs March d’Alaquàs compta amb 25 unitats del llibre ‘Receptes saludables de sempre’ promogut pel col·lectiu Cor de Vila, l’associació gastronòmica el Cullerot i la Unió Musical d’Alaquàs amb el patrocini de Caixa Popular. El llibre, dissenyat per Ramon Cosme, forma part de la col·lecció de Quaderns d’Investigació d’Alaquàs “Memòria popular i patrimoni” i en ell ha col·laborat també l’Associació Fotogràfica Alaquàs (AFA) i Poetes d’Alaquàs.

La periodista i coordinadora del llibre, Laura Sena i els representants dels col·lectius implicats, Lute Fernández i Jose A. Murillo Franco, han lliurat a l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i al Regidor de Cultura, Fran Evangelista, aquests llibres que es troben ja a la Biblioteca Municipal Ausiàs March d’Alaquàs per tal que totes les persones interessades puguen consultar-los i els centres educatius de la població els puguen fer servir com material didàctic.

Després d’un any de desenvolupar un projecte basat en l’alimentació saludable amb 40 famílies del poble a través de cursos i tallers de cuina, el llibre s’ha editat per a obtindre fons per a continuar el projecte en 2022 i per això s’ha venut amb finalitat solidària per 10 euros en les tres associacions promotores i en una desena de comerços del poble col·laboradors del projecte. La iniciativa ha sigut tot un èxit i la primera edició ha sigut esgotada en tan sols un mes.

El director d’aquesta col·lecció és el director de Quaderns d’Investigació, Enric Juan Redal, la coordinadora del llibre és Laura Sena i l’autora de la major part de les receptes i responsable del projecte d’Alimentació Saludable de Cor de Vila és Isabel Cosme. El llibre inclou més de 30 receptes saludables de la gastronomia mediterrània amb predomini de llegums i verdures i escàs consum de carn i sucre i estan organitzades per estacions de l’any i vinculades als productes de temporada. Aquestes receptes són part de les que s’han impartit en els cursos de cuina.

En les receptes destaquen alguns plats tradicionals d’Alaquàs com l’arròs amb ceba, l’arròs al forn de dejuni o els fesols amb ceba, rescatats en el projecte. També s’inclouen receptes clàssiques valencianes com la paella, l’arròs amb bledes i altres arrossos. Finalment, apareixen algunes alguns plats del món aportats per l’alumnat dels cursos com el cuscús de pollastre o les empanades argentines criolles. El llibre es va presentar el passat divendres 10 de desembre a l’Auditori Nou d’Alaquàs.