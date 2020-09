La Biblioteca Municipal d’Adults de Burjassot recupera el seu horari ininterromput de 8.15 a 20.45 hores de dilluns a divendres

Print This Post

Amb totes les mesures de seguretat sanitàries adoptades, garantint la distància mínima de seguretat entre els usuaris i usuàries i amb l’ús obligatori de la màscara durant la seua estada a les sales, la Biblioteca d’Adults de Burjassot ha recuperat el seu horari ininterromput d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 8.15 a 20.45 hores.

Des de l’equip de les Biblioteques Municipals recorden que el servei de préstec i devolució de fons bibliogràfics, continua funcionant amb Cita Prèvia, que es pot sol·licitar a través de la web municipal, www.burjassot.org o bé cridant a la Biblioteca d’Adults, al 96 316 06 30. Després de les vacances estivals, aquests préstecs i devolucions poden realitzar-se també a la vesprada.

Les sales d’estudi de la Biblioteca, atesa la normativa vigent que recull les mesures per a la protecció enfront de la Covid-19, estan obertes per a l’estudi respectant la distància mínima de seguretat entre els usuaris i usuàries. A més, durant la seua estada en totes dues sales, els usuaris/as deuran, com s’ha assenyalat, romandre amb les màscares posades.

La Biblioteca Infantil roman tancada, però el servei de préstec i devolució de fons infantils i juvenils, s’està realitzant a la Biblioteca d’Adults.