La Biblioteca Municipal d’Adults de Burjassot reprén el servei de préstec i devolució

El dimecres 27 de maig, la Biblioteca Municipal d’Adults de Burjassot tornarà a obrir les seues portes a la ciutadania, de moment únicament per a servei de préstec i devolució de fons bibliogràfics i amb cita prèvia per a poder acudir a aquesta instal·lació municipal. Situada en la segona planta de la Casa de Cultura, la Biblioteca d’Adults acollirà servei de préstec de fons per a adults i també de literatura infantil i juvenil ja que, de moment, les instal·lacions de la Biblioteca Infantil continuaran tancades.

Així, per a poder acudir a la Biblioteca, els usuaris/as hauran de demanar CITA PRÈVIA a través de la web municipal. Si necessiten sol·licitar informació o resoldre algun tipus de dubte, poden posar-se en contacte amb el personal de la Biblioteca en el telèfon 96 316 06 30 (extensió 2). L’horari de servei de la Biblioteca serà de 9 h a 14 h, de dilluns a divendres i de 17.15 h a 19 h, els dimarts i els dijous.

De moment, no estarà permés l’accés a les sales d’estudi ni la consulta d’exemplars en la pròpia sala ni l’estada presencial prolongada per a l’estudi o la lectura. Les obres seran sol·licitades pels usuaris i proporcionades pel personal de la Biblioteca. Una vegada retornades, es depositaran en un lloc específic i, durant 14 dies, romandran en estat de quarantena, sense ser prestades a nous usuaris.

Per a major comoditat dels usuaris i usuàries, aquests poden accedir prèviament al catàleg de fons de la Biblioteca i així, poder decidir-se per un llibre o un altre, de la mateixa manera que poden utilitzar el sistema de reserva/renovació de fons, allotjat també en l’àrea de Cultura de la web municipal, secció Biblioteques.

Per a permetre l’accés a la Casa de Cultura, on es troba la Biblioteca Municipal, l’Ajuntament de Burjassot ha pres totes les mesures de seguretat que estableixen les autoritats sanitàries. Així, abans d’entrar a la Casa de Cultura, per la plaça del carrer Pintor Goya, un conserge municipal els facilitarà gel hidroalcohólico per a la desinfecció de mans. Realitzat aquest primer control, els usuaris, Biblioteca d’Adults, podran pujar fins a la segona planta de la Casa de Cultura, on es troba la Biblioteca, on hauran d’acudir amb màscara i sempre amb la cura de mantindre la distància de seguretat. Els taulells del personal tècnic de la Biblioteca també estan equipats amb mampares de protecció.

L’eixida de les instal·lacions de la Casa de Cultura es realitzarà per la porta que dóna al carrer Mariana Pineda.