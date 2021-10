La Biblioteca Municipal d’Arrancapins acull l’exposició fotogràfica “Dones del Món”

Print This Post

Maite Ibáñez ha inaugurat esta mostra fotogràfica que, organitzada per Creu Roja “per defensar la igualtat i el lliure exercici dels drets de dones i xiquetes”, s’exhibirà a diferents biblioteques de la xarxa municipal

La Biblioteca Municipal Eduard Escalante, al barri d’Arrancapins acull, des de hui i fins el 29 d’octubre, l’exposició fotogràfica “Dones del Món”, una mostra organitzada per Creu Roja “per a visibilitzar el paper que exerceix la dona en els diferents àmbits de la vida, des de l’econòmic i laboral, fins al polític, familiar, social i cultural”. La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, qui ha inaugurat esta exhibició, ha recordat que les biblioteques municipals “són centres culturals actius que volen promoure conscientment la igualtat d’oportunitats de les dones i la seua participació igualitària en el desenvolupament de la societat”. Així, ha anunciat que esta proposta també estarà a disposició de la ciutadania en altres biblioteques de la xarxa de l’Ajuntament. S’exposarà a les del Cabanyal, Natzaret, Benimaclet, Benicalap o Marxalenes.

L’edil Maite Ibáñez ha explicat que “a la mostra es poden contemplar alguns exemples de la problemàtica actual, com la feminització de la pobresa, la invisibilitat i aïllament de la dona en els entorns rurals o el sostre de vidre al món laboral”. La mutilació genital femenina, la prostitució i el tràfic de dones amb fins d’explotació sexual, són també alguns dels temes retratats en esta exposició.

La regidora ha manifestat que “Dones del Món” ha sigut possible gràcies a la col·laboració de moltes de les persones que han viatjat per diferents llocs en missió amb la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, i de Creu Roja Espanyola, que han cedit els seus treballs fotogràfics. I ha afegit que l’organització d’esta mostra s’emmarca en un dels propòsits dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS 5 sobre Igualtat de Gènere, inclosos en l’Agenda 2030 per Nacions Unides, “que, precisament, és posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones i eliminar totes les pràctiques nocives contra elles”.

Dia de les escriptores

D’altra banda, Maite Ibáñez ha informat que, amb motiu del Dia de les Escriptores, que se celebra hui, l’Ajuntament ha programat unes activitats especials, com una xarrada amb l’escriptora Olivia Ardey (a través de l’Instagram @bibliotequesmunicipalsvlc) o la presentació del llibre “La decisió de Maria Sklorowska” d’Antonio Benetó, en la Biblioteca La Petxina. Demà, dimarts, se celebrarà la xarrada “El segle XX d’Hanna Arendt”, en la Biblioteca Joanot Martorell, o un taller de poesia en la Biblioteca de Sant Marcel.lí”.

Finalment, la regidora ha recalcat que “les biblioteques són espais d’aprenentatge i formació, que fomenten la trobada comunitària, que contribueixen a l’acompliment i divulgació dels ODS, que han passat de ser llocs de préstecs de llibres a incloure programacions culturals, informatives i educatives com clubs de lectura, tallers, exposicions i fins i tot programacions teatrals, com actuacions del festival Valencirc”.