La Biblioteca Municipal de Carlet reobri la sala d’estudi amb aforament limitat i estrictes normes sanitàries

S’han instal·lat mampares per a l’aïllament de cada lloc d’estudi, s’incrementa la neteja i s’hi accedix amb cita prèvia

La Biblioteca Municipal de Carlet ha obert hui la sala d’estudi després de quasi un any de tancament a causa de la pandèmia. Una reobertura que ha exigit la readaptació d’esta zona a les noves normes sanitàries i d’aforament.

La nova àrea d’estudi té un aforament limitat ja que comptarà amb 11 llocs individuals i perfectament delimitats, a més d’habilitar-se 5 llocs en l’àrea de consulta de la Biblioteca. Les persones usuàries hauran de realitzar una reserva prèvia dels llocs individuals a l’Espai d’Estudi de la Biblioteca a través de la web, i la reserva es farà per trams horaris, matí o vesprada. A més l’espai d’estudi queda restringit a estudiants de cicle superior, Batxillerat, universitaris, opositors, mentre que els llocs de l’àrea de consulta, també amb cita prèvia, poden ser utilitzats per qualsevol persona.

La Biblioteca de Carlet, a més, ha establit un nou reglament d’ús adaptat a les normes sanitàries i amb la intenció de fer un ús responsable d’este servei. Unes normes necessàries per a posar en funcionament este servei de la Biblioteca, que marca que els usuaris no podran canviar de lloc ni abandonar-lo durant més de 20 minuts.

Recordem que la Biblioteca municipal ha anat ampliant de forma gradual el seu horari per al préstec i devolució de llibres, sense que fins al moment es poguera utilitzar l’espai de consulta. Actualment està oberta els matins de dilluns a divendres i les vesprades de dilluns a dijous.

INVERSIONS PER A LA REOBERTURA

Per tal de fer possible la reobertura, s’han instal·lat mampares en les taules que marquen els llocs de forma individual per tal de garantir la protecció dels usuaris. Es compta també amb un purificador, a més s’ha incrementat la neteja i desinfecció dels serveis perquè puguen ser utilitzats, tres vegades de matí i una de vesprada. A més, s’insta als usuaris que desinfecten també el seu lloc només el deixen. La regidora de Foment Lector, Carla Cebrián, recalca que “estes inversions han sigut necessàries per a garantir un espai segur a les persones usuàries i obrir un mínim espai per als estudiants que ho necessiten; ara bé, la reobertura està condicionada al fet que es faça un ús responsable i a l’evolució de la situació durant les pròximes setmanes i mesos. Hem fet un esforç per incrementar els serveis de la biblioteca, però per damunt de tot està la seguretat de les persones”.