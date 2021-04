La Biblioteca Municipal de Cullera celebra el Dia del Llibre amb un augment significatiu dels seus préstecs

Print This Post

Amb les últimes adquisicions, el fons bibliogràfic se situa en més de 38.000 exemplars

L’entitat pública programa una sèrie de propostes per dinamitzar l’activitat lectora

La Biblioteca Municipal de Cullera celebra el Dia del Llibre amb la recopilació de noves propostes literàries que existixen a hores d’ara al mercat editorial, tant en valencià com en castellà, i que la pròpia Biblioteca té entre la seua col·lecció. Amb este augment bibliogràfic, l’Ajuntament compta amb més de 38.000 llibres repartits entre la sala d’adults i les sales infantils i juvenils.

De fet, durant el mes de març, amb el servei de préstec de llibres, s’han prestat 1.416 llibres entre la ciutadania. Per aconseguir el préstec de llibres, la ciutadania pos acudir directament a la Biblioteca Municipal, o contactant per WhatsApp al telèfon 661 213 156.

Més propostes

A més, el Club de Lectura local seguix en marxa virtualment i ha anunciat que el pròxim dimarts tindrà la participació de l’escriptor Emili Piera, que presentarà la seua obra “Un mort al palau”.

Així mateix, per tal de fomentar la lectura al llarg d’esta setmana coincidint amb la commemoració del Dia del Llibre, des del perfil d’Instagram de la Biblioteca Municipal (@bibliocullera) es sorteja una motxilla de ‘Joc de Trons’ i un val valorat amb 50 euros per a la compra de llibres en les llibreries locals. Per poder participar-hi cal seguir les instruccions especificades al perfil mencionat anteriorment.