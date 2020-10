La biblioteca municipal de Russafa acull l’exposició d’il·lustracions ‘Jaume I passejant per València’

Connect on Linked in

La mostra estarà fins el pròxim 15 de novembre i després viatjarà a la biblioteca municipal Carola Reig Salvá de Benimaclet

La biblioteca municipal Russafa Nova Al-Russafí acull fins el pròxim 15 de novembre una mostra d’il·lustracions de llocs emblemàtics de la ciutat, obra del dibuixant Esteban Hernández, que formen part de la campanya ‘Jaume I passejant per València’, una iniciativa impulsada des de les regidories d’Educació i de Turisme, amb el suport d’Acció Cultural, perquè les i els escolars valencians, així com els xiquets i xiquetes que visiten València com a turistes aprenguen sobre la història i el patrimoni de la ciutat. Posteriorment, l’exposició viatjarà fins a la biblioteca municipal Carola Reig Salvá, a Benimaclet, que ha estat recentment reformada i ampliada.



Segons ha explicat la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, la mostra consta de “19 il·lustracions realitzades d’una forma atractiva, amb un dibuix detallista en format panoràmic, on es poden reconéixer diferents espais de València i, al mateix temps, tractar de descobrir el rei Jaume I, qui pot aparèixer assegut a una terrassa, passejant pels carrers o traient el cap per la finestra d’un museu”. L’objectiu és “la recerca de la figura de Jaume I, de la mateixa manera que es fa a la col·lecció de llibres il·lustrats ‘On està Wally?’, però a la valenciana”.



Esteban Hernández, l’autor de les làmines, ha situat el rei a llocs representatius de la ciutat, com ara la plaça de l’Ajuntament, el mercat Central, la plaça Rodona o la Llotja, i altres zones turístiques com la Ciutat de les Arts i les Ciències. També hi ha emplaçaments emblemàtics com les Torres dels Serrans, el mercat de Colón, el palau del Marqués de Dosaigües o l’Albufera. “En definitiva”, ha explicat l’edil, “tots aquells llocs de la ciutat que inspiren una història capaç d’expressar-se en una il·lustració. A les il·lustracions podem reconéixer els paisatges naturals, places i edificis amb tots els seus detalls perfectament representats”.

L’exposició es pot visitar de dilluns a divendres des de les 8.45 hores fins a les 14.45 hores, de matí, i des de les 16.15 hores fins a les 19.45 hores, de vesprada, així com els dissabtes de matí en què estiga oberta la biblioteca, això és, “durant l’horari d’obertura de la biblioteca de Russafa, un espai que destaca pel gran nombre d’exemplars de còmic que té en els seus fons i que constituïx realment una biblioteca especialitzada d’este gènere”. Junt amb la regidora i l’autor, a la inauguració de la mostra ha assistit el director de la Càtedra d’Estudis del Còmic i de l’Aula de Còmic de la Universitat de València, Álvaro Pons.

Posteriorment, l’exposició viatjarà des de Russafa fins a la biblioteca Carola Reig Salvá, a Benimaclet. Serà la primera mostra que este centre cultural acollirà després de la seua ampliació i modernització. “Amb este tipus d’exposicions seguim dinamitzant les biblioteques amb activitats culturals per a tots els públics”, ha remarcat la responsable d’Acció Cultural

La mostra complementa el projecte de carpetes de làmines pensades per als centres escolars de primària de la ciutat i un llibret per regalar als xiquets i xiquetes que visiten l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament, promogut per les regidories d’Educació i Turisme en el marc de la celebració del 9 d’Octubre. Maite Ibáñez ha destacat que “la idea que subjau en tot este projecte és donar també visibilitat al treball dels il·lustradors i enfortir el suport de l’Ajuntament i de la ciutat al món de la il·lustració i el còmic”, ja que “a València hi ha una llarga tradició de grans il·lustradors i il·lustradores als quals volem donar suport i visibilitzar”.