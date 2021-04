La Biblioteca Municipal d’Orriols es traslladarà a l’alqueria de albors per a prestar un millor servici

Connect on Linked in

La biblioteca Josep Maria Bayarri millorarà les seues instal·lacions i servicis en el nou emplaçament. L’alqueria d’Albors, recentment rahabilitada, es destinarà a usos culturals. La biblioteca municipal situada en un local del carrer Sant Joan Bosco, al barri d’Orriols, canviarà d’ubicació per instal·lar-se a la planta baixa de l’alqueria d’Albors, recentment recuperada per la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals.

La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, responsable de la gestió de la Xarxa de Biblioteques Municipals de València, ha celebrat la nova dotació cultural, que “millorarà el servici ofert als veïns i veïnes d’Orriols i del barri confrontant, Sant Llorens, també al districte de Rascanya”. L’immoble s’ubica al Camí Alqueria Albors, molt a prop de el Centre Municipal de Joventut i de la Universitat Popular, el que “convertirà a este entorn en un espai cultural de referència per al barri”, ha destacat.

Ibáñez ha posat en valor “la col·laboració entre regidories per millorar els serveis municipals”. “Orriols mereix tenir les dotacions culturals adequades que este Ajuntament estem impulsant”. Així, part de la planta baixa de l’immoble es va a condicionar per a biblioteca, mentre que la resta de la planta baixa i plantes superiors tenen espais polivalents per a usos culturals i una àmplia terrassa a la zona superior.

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha subratllat que la rehabilitació de l’Alqueria d’Albors “és un projecte que vam iniciar ja en la legislatura passada dins de la línia de dotar els barris de la ciutat d’infraestructures públiques culturals”.

Així, ha afegit que “ara hem decidit cedir una part de la planta baixa per trobar lloc a la biblioteca de barri, a el temps que fem compatible l’ús de la major part de l’edifici per a activitats culturals tant pròpies com a petició dels veïns i veïnes de barri. Des de l’Ajuntament de València estem compromeses amb garantir el dret a la cultura en tots els districtes de la ciutat, sense distincions”, ha conclós.

Ibáñez ha afegit que l’actual biblioteca municipal del carrer Sant Joan Bosco seguirà prestant servici fins que la nova entre en funcionament. Per a això, primerament s’han de dur a terme algunes actuacions, així com la dotació de mobiliari i equipaments, abans de procedir al trasllat dels llibres i materials. A més, ha exposat que el baix en el qual es troba la biblioteca actual no és de propietat municipal, sinó que està en règim de lloguer, de manera que “el cost que paguem per l’arrendament ens ho estalviarem quant obrim la nova, estalvi que destinarem a activitats culturals”, ha avançat.