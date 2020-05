La biblioteca municipal reobri les seues portes

Print This Post

La biblioteca municipal ha reobert esta setmana les seues portes amb certes restriccions i la modificació en el seu horari d’atenció, que serà de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.30 hores i de 17.00 a 20.00 hores.

Com a mesura de seguretat l’entrada a la biblioteca serà individual i es realitzarà pel carrer Manuel Tomás.



L’usuari haurà de complir mesures higièniques com entrar amb màscara i aplicar-se gel hidroalcohòlic a les mans, el qual tindran disponible en l’entrada de l’edifici.



De moment, només s’ha reactivat el servei devolució i préstec de llibres, i la lectura de premsa i revistes, l’ús d’ordinadors o l’estudi en sala no està permés, per la qual cosa els usuaris només podran romandre a la biblioteca per a realitzar la devolució o préstec de llibres.



Els usuaris no podran accedir lliurement a la col·lecció, sinó que hauran de sol·licitar les obres prèviament i el personal bibliotecari les proporcionarà.



Per seguretat, les obres consultades o retornades pels usuaris es depositaran en quarantena durant almenys 14 dies per a la seua total desinfecció.