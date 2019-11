La Biblioteca Pública d’Almussafes estrena ‘Racó d’Igualtat’

Connect on Linked in

El nou espai inclou lectures infantils, juvenils i adultes centrades en la diversitat, el respecte, la tolerància i la igualtat



La zona s’ha habilitat en la planta baixa, just enfront del mateix hall d’entrada



Entre els actes reivindicatius contra la violència de gènere que s’estan impulsant a Almussafes este mes de novembre, destaca la posada en funcionament d’un nou espai dins de la Biblioteca Pública, davall el títol ‘El Racó de la Igualtat’. Durant la vesprada d’ahir dijous, el regidor de Cultura, Àlex Fuentes, i la regidora de Polítiques per la Igualtat, Belén Godoy, van presentar públicament la iniciativa, en un acte literari que va incorporar lectures de fragments de volums i contes que presidixen esta àrea específica.



Les Regidories de Cultura i Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes han treballat conjuntament durant els últims mesos en la creació i dotació d’un nou espai literari en la Biblioteca Pública Municipal: El Racó de la Igualtat.



Entorn d’un centenar de volums, dirigits a totes les edats, es poden trobar en les estanteries de la nova àrea, emplaçada junt amb l’hall d’entrada de la instal·lació pública. Tal com va informar l’edil de Cultura, Àlex Fuentes, durant l’acte de presentació del racó, “amb esta iniciativa que hui veu la llum hem volgut donar major visibilitat i acostar a la ciutadania, en este cas a les persones de totes les edats usuàries de la nostra Biblioteca, a través de la lectura, a qüestions tan essencials i fonamentals com la igualtat, la solidaritat, la tolerància o l’empatia”. En este sentit, els llibres i contes que ja presidixen la nova zona aprofundixen en temàtiques com la violència de gènere, el racisme, l’homofòbia, la llibertat o l’assetjament, entre altres.



Per la seua banda, Belén Godoy, edil de Polítiques per la Igualtat, va afirmar haver donat un pas més en el desenrotllament de les línies d’acció del Pla Municipal per la Igualtat amb l’habilitació d’esta nova àrea, a més de desitjar que la mateixa tinga una gran acollida per part de la ciutadania.



Ambdós regidors, així com el personal funcionari de la Biblioteca van clausurar la presentació regalant al públic assistent unes lectures d’alguns dels volums que doten de contingut el racó.



Els xiquets i xiquetes d’Almussafes van poder participar en l’acte, sumant-se als tallers que es van oferir en la sala infantil de l’edifici públic una vegada conclosa la presentació oficial. El conte ‘El llapis màgic de Malala’ va servir de referent per al desenrotllament d’una manualitat sobre el llibre i, posteriorment, el públic infantil va participar en una activitat Memory de professions i en un joc grupal centrat en la igualtat.