La Biblioteca Pública d’Almussafes inicia el pròxim dimecres 16 de setembre el seu horari d’hivern

La infraestructura reobrirà eixe dia la seua sala d’estudi, encara que de moment les sales infantil i juvenil es mantenen tancades

Els llibres compleixen quarentena durant 72 hores després del seu ús i devolució



L’ús de mascareta, la desinfecció de mans i la distància de seguretat continuaran vigents per a totes les persones usuàries



L’horari d’hivern de la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes entrarà en vigor el pròxim dimecres 16 de setembre. La infraestructura romandrà oberta a partir d’eixa data de dilluns a divendres de 9.15 a 13.45 h i de 15.15 a 20.45 h i els dissabtes de 9.15 a 13.45 h. La principal novetat és que es reprenen serveis com la sala d’estudi, l’ús d’ordinadors i la lectura de premsa i revistes. A causa de les restriccions establides per les autoritats sanitàries per a evitar el contagi per coronavirus, els préstecs i les devolucions del material es faran a través del personal de la biblioteca i es mantenen tancades les sales infantil i juvenil. També continua aplicant-se la quarentena d’un mínim de 72 hores dels volums tornats abans del nou préstec d’aquestos.



La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Almussafes posarà en marxa el pròxim dimecres 16 de setembre l’horari d’hivern de la Biblioteca Pública Municipal, amb el que mantindrà disponibles els serveis que s’ofereixen en l’edifici de dilluns a divendres de 9.15 a 13.45 h i de 15.15 a 20.45 h i els dissabtes de 9.15 a 13.45 h.



A partir d’eixa jornada tornarà a reobrir la sala d’estudi, encara que amb aforament limitat al 50%, i estaran disponibles els serveis de préstecs y devolucions directament pel personal biliotecari, així com la reserva de documents a través de correu electrònic (almussafes_bib@gva.es) i de WhatsApp (617 38 93 35). A més, podrà fer-se ús dels ordinadors, del Wi-fi i del servei de consulta de premsa i revistes.



No obstant això, a causa de la pandèmia de coronavirus, i com a mesura de prevenció al costat de l’ús de mascareta, la desinfecció de mans i la distància de seguretat, les sales infantil i juvenil continuaran tancades. Els volums hauran de sol·licitar-se directament en el taulell perquè el personal procedisca a la seua cerca i lliurament. Així mateix i com a mesura preventiva, es manté la quarentena d’aquestos un mínim de 72 hores abans de la seua disposició a les prestatgeries i la seua posada a punt per al préstec posterior.



“Amb la fi de les vacances d’estiu la ciutadania reprén les seues rutines habituals i desitja tornar a comptar amb l’àmplia oferta literària que el consistori posa a la seua disposició. A més, l’arribada de setembre també marca l’inici del curs escolar, en el qual l’alumnat agraeix tindre un espai tranquil i confortable per a l’estudi de les diferents matèries en les quals està matriculat”, destaca el regidor de Cultura, Alex Fuentes. “Amb un protocol tan estricte com el que hem elaborat la biblioteca és totalment segura per a la població. La pandèmia no pot ni deu frenar les nostres ganes de culturitzar-nos”, afig.