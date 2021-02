La Biblioteca Pública d’Almussafes suma ja prop de 300 llibres en el seu Racó de la Igualtat

Aquest mes de febrer les regidories de Cultura i Igualtat han incorporat set noves obres per a diferents edats sobre aquest àmbit



La infraestructura va renovar al novembre de 2020 la imatge d’aquesta secció amb la pintura d’un gran mural de grans dimensions

El ‘Racó de la Igualtat’ de la Biblioteca Pública d’Almussafes continua creixent i ja compta amb 289 exemplars, distribuïts en els apartats ‘Igualtat de gènere’, ‘Feminisme’ i ‘LGTBI’. En ell poden trobar-se llibres per a totes les edats, atés que l’objectiu de la proposta “és que les persones usuàries puguen endinsar-se” en una realitat “que fins fa ben poc ha estat amagada, ocultada i silenciada”, comenta el regidor de Cultura, Àlex Fuentes. ‘Con el amor bastaba’, de Máximo Huerta, ‘Ser raro no es nada malo’, de Chumi Chuma, i ‘Oliver Button es una niña’, de Jennifer Adams, són alguns dels títols que s’han incorporat al febrer a aquest espai, tots ells seleccionats perquè, com la resta de llibres del projecte, “ens poden ajudar a comprendre millor a altres persones i a empatitzar amb elles, una cosa que, al final, ens portarà a assumir com a pròpies les reivindicacions de col·lectius que han estat i segueixen estant injustament discriminats”, afirma Belén Godoy, regidora d’Igualtat.



L’Ajuntament d’Almussafes continua impulsant iniciatives per a conscienciar a la ciutadania sobre la importància de lluitar per una societat més igualitària, inclusiva i justa. En aquest sentit, una de les accions en les quals està més implicat l’executiu municipal és en la difusió d’aquests valors a través de la lectura, motiu pel qual al novembre de 2020 la Biblioteca Pública de la població va renovar la imatge del seu ‘Racó de la Igualtat’ amb la pintura d’un gran mural elaborat per l’artista Lezzart en el qual poden llegir-se en lletres molt vistoses paraules com a amor, llibertat, respecte, diversitat, sentiment, sororitat, equitat, drets, orgull, feminisme i dignitat.



Aquesta secció de la infraestructura ja compta amb un total de 289 exemplars, entre volums de ficció i no ficció, que es distribueixen en les seccions ‘Igualtat de gènere’, ‘Feminisme’ i ‘LGTBI’. Del total de llibres, 73 estan dirigits al públic infantil, 68 al juvenil i 148 a l’adult. “Intentem que tota la ciutadania, independentment de la seua edat, dispose de continguts sobre aquesta temàtica, perquè l’objectiu és que les persones usuàries puguen aprofundir en ella per a conéixer aquesta realitat, que fins fa ben poc ha estat amagada, ocultada i silenciada”, explica el regidor de Cultura, Àlex Fuentes.



“No és l’únic, però aquest projecte és una de les nostres grans apostes en matèria d’Igualtat, per la qual cosa l’estem cuidant al màxim perquè cada vegada més gent el conega, s’acoste i s’interesse per ell. Amb aquest espai oferim l’oportunitat d’endinsar-se en històries que ens poden ajudar a comprendre millor a altres persones i a empatitzar amb elles, una cosa que, al final, ens portarà a assumir com a pròpies les reivindicacions de col·lectius que han estat i segueixen estant injustament discriminats”, subratlla la regidora d’Igualtat, Belén Godoy.



Últimes incorporacions

Aquest mes de febrer s’han sumat 7 nous llibres a aquest ‘Racó de la Igualtat’, tots ells ja disponibles per al préstec en les condicions habituals de la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes. A l’apartat de continguts per a adults s’han incorporat ‘Con el amor bastaba’, de Máximo Huerta, ‘Zorras’, de Noemí Casquet, i ‘Valerosas’, de Penélope Bagieu. Així mateix, per al públic infantil també s’han adquirit diversos exemplars de ‘¡Déjame en paz! Yo soy de colores, ¿y tú?’, d’Olga Ibarra, ‘Ser raro no es nada malo’, de Chumi Chuma, i ‘Oliver Button es una niña’ i ‘Soy una diosa guerrera’, tots dos de Jennifer Adams.