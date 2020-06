La Biblioteca Pública de Paiporta reprén la nova normalitat

Connect on Linked in

La Biblioteca ha anat reobrint espais i recuperant la seua activitat progressivament des de la seua reobertura definitiva el passat 25 de maig

La Biblioteca Pública María Ruíz Moliner de Paiporta inicia una nova etapa de normalitat en els seus serveis i instal·lacions a partir d’aquest dilluns. Aquest espai cultural ha anat reprenent a poc a poc la seua activitat, reobrint els seus serveis i instal·lacions progressivament a les persones usuàries, i reprenent, en definitiva, el contacte directe amb els llibres i material de préstec i consulta.

Una vegada reoberta la sala d’estudi en fase 3, al 50% de la seua capacitat, ara, a partir d’aquest dilluns, la Biblioteca es prepara per a augmentar el seu aforament i acollir a més usuaris i usuàries. No obstant això, el personal tècnic de l’àrea recorda que l’aforament de cadascuna de les sales no superarà en cap cas el 75% i que serà necessari consultar a través dels cartells informatius situats a les sales l’aforament permés en cadascuna d’elles.

La Biblioteca també recupera el lliure accés a la col·lecció, que fins ara no estava permés i obligava les persones usuàries a fer les seues consultes a través del personal treballador d’aquest espai. Se suma aquest servei al de préstec i devolució, préstecs interbibliotecaris o l’ús i consulta en ordinadors, que porten setmanes funcionant.

“Des que vam tornar a obrir les portes de la Biblioteca a la fi de maig ho hem fet garantint sempre el compliment de la normativa en vigor i de les mesures de seguretat sanitària i protecció, tant per a personal treballador com persones usuàries. Acollim amb gran il·lusió i optimisme l’entrada en aquesta nova normalitat, esperant poder anar ampliant les nostres activitats de cara a la pròxima temporada”, ha explicat la vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat.

Per agilitar el préstec d’exemplars, la Biblioteca recomana a les persones interessades la consulta en web i la petició per correu electrònic a biblioteca@paiporta.es o per telèfon. A més, es recorda la necessitat de complir amb l’ús de màscara i de respectar la distància de seguretat d’1’5 metres per tal d’evitar qualsevol tipus de contagi.