La Biblioteca Valenciana augmenta els fons documentals de Vicente Blasco Ibáñez

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha rebut hui del bibliògraf Rafael Solaz un conjunt documental format per una vintena de documents datats entre 1921 i 1922 sobre Vicente Blasco Ibáñez.

Els documents inclouen contractes, correspondència i una minuta del conveni entre Vicente Blasco Ibáñez i Helge Erichsen&Co.S.Forlag, relatius a la traducció de ‘Sangre y arena’ i ‘A la sombra de catedral’ al noruec, danés i suec. Aquesta traducció finalment es realitzaria només al suec per part de Bruno Lindblom per la qual Blasco Ibáñez rebria 500 corones noruegues en concepte de drets.La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu amplia el fons documental sobre l’escriptor valencià. La biblioteca ja conserva altres documents sobre els contractes de Vicente Blasco Ibáñez, amb productores de Hollywood i drets d’edició de les seues obres en diversos països (els Estats Units, Itàlia, Alemanya, etc.).

Així mateix, en el fons Nicolau Primitiu es conserven les traduccions al suec de ‘Sangre y arena’ i ‘A la sombra de la catedral’ realitzades per Bruno Lindblom, que van ser editades en 1923 i 1924 per P.A.Norstedt & Soners.