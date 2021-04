La Biblioteca Valenciana celebra el Dia del Llibre amb visites als depòsits i fons documentals

Connect on Linked in

Es requereix reservar cita prèvia en el telèfon 963874002 o en bvdifusio@gva.es

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu celebra el Dia del Llibre amb visites gratuïtes als depòsits i fons documentals el pròxim dia 23 d’abril.

Per a assistir-hi és absolutament necessari reservar cita prèvia en el telèfon 963874002. Els grups seran reduïts i els recorreguts es faran complint escrupolosament les mesures de seguretat dictades per les autoritats sanitàries sobre l’ús de mascaretes i distància social.

S’han programat visites en valencià i castellà en els horaris següents: a les 10.00 hores i a les 12.00 hores.

Els tècnics de la Biblioteca Valenciana seran els encarregats de mostrar els depòsits on es custodien més d’un milió i mig de documents, principalment relacionats amb autors valencians i obres produïdes en el territori valencià o de temàtica relacionada amb la cultura valenciana.

Els llegats i les donacions conformen el gros dels fons, que es complementen amb la compra d’altres materials i amb els ingressos del depòsit legal.

En concret, la visita s’iniciarà a la sala d’actes, on els assistents coneixeran el funcionament de la Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI) que digitalitza obres rellevants de la cultura valenciana i les difon en línia als usuaris.

Tot seguit, continuaran el recorregut per les sales per a la consulta dels seus fons, el taller de restauració, la cel·la que acull el despatx de Nicolau Primitiu, per a accedir, finalment, als depòsits de llegats. Els tècnics desvelaran els processos de treball sobre catalogació i recuperació de documents, així com els requisits tècnics sobre temperatura i humitat de cada depòsit en funció de la tipologia de documents que alberga.

En finalitzar la visita guiada els assistents podran visitar la sala d’exposicions permanents de la biblioteca o la sala d’actes, on es projectaran imatges i vídeos de les activitats culturals de la biblioteca.

El 23 d’abril és el dia que la UNESCO va triar per a celebrar i fomentar els llibres, la lectura i la indústria editorial, coincidint amb el dia que van morir dos escriptors universals: Miguel de Cervantes i William Shakespeare.