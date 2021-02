La Biblioteca Valenciana publica els ‘Dietaris’ de Nicolau Primitiu de 1937

Connect on Linked in

El llibre es pot adquirir a les llibreries LLIG i hi ha una versió electrònica en BIVALDI

La Biblioteca Valenciana ha publicat els ‘Dietaris’ corresponents a l’any 1937 de Nicolau Primitiu Gómez Serrano, amb introducció, revisió i notes dels professors Josep Daniel Climent Martínez i Emili Casanova Herrero.

L’obra permet aproximar-se a un any transcendental en la història de València, com va ser 1937, any en què aquesta ciutat va ser la capital provisional de la II República. Els fets són comptats per mitjà dels ulls d’un ciutadà corrent que pretén ser imparcial i que ens compta molts aspectes de la vida quotidiana, com la carestia i les cues, o els primers bombardejos de la ciutat i la construcció de refugis antiaeris.

Cal destacar el paper dut a terme per Nicolau Primitiu Gómez Serrano en la salvaguarda de part del nostre patrimoni bibliogràfic i documental, recorrent abocadors i adquirint amb els seus propis diners pergamins i papers destinats al reciclatge o a la destrucció.

Amb un estil acurat i ple de matisos, aquests dietaris poden ser considerats, segons el parer dels seus anotadors, com una de les primeres obres escrites en valencià modern.

Aquest volum és continuació dels ‘Dietaris’ de 1936 que va publicar aquesta institució en 2010. Disposa d’una versió en paper de 402 pàgines que es pot adquirir en Llibreries de la Generalitat (LLIG). També hi ha una versió electrònica disponible en la Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI): https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.do?id=12419.