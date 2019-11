La Biennal de Mislata dona a conéixer els deu artistes seleccionats en l’edició amb compromís social sobre memòria col·lectiva

Connect on Linked in

La convocatòria de premis d’adquisició d’arts visuals amb compromís social de la Biennal Miquel Navarro en 2019 ha comptat amb 308 participants, batent amb escreix el rècord d’anteriors edicions. El jurat ha seleccionat als deu artistes que exposaran en el Centre Cultural Carmen Alborch les seues obres a partir del 13 de desembre, quan es donaran a conéixer els treballs premiats, triats per primera vegada per una delegació ciutadana de veïns i veïnes de Mislata

Per a l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, «la nostra aposta per la cultura i per l’art té una resposta cada vegada més àmplia i reconeguda per molts sectors de la societat, i continuarem apostant per aquesta línia de treball, perquè ens fa més lliures i amplia les nostres perspectives com a ciutat».

El jurat d’aquesta edició, format per les expertes en art contemporani Isabel Tejeda, Ester Alba Pagán i la comissària de l’edició, Alba Braza ha fet públic el seu veredicte, després d’una setmana intensa de treball per a avaluar les 308 propostes rebudes a la convocatòria de premis d’adquisició, mitjançant la qual l’Ajuntament de Mislata incrementarà amb dues obres el seu patrimoni municipal. Les persones premiades rebran 7.000 euros i 6.000 euros pels seus treballs.



Com a novetat, en aquesta edició, el jurat únicament ha fet la selecció dels 10 finalistes que exposaran les seues obres a Mislata, però els treballs premiats seran triats per una delegació ciutadana: un nou òrgan que es conformarà per quinze persones residents en el municipi de diferents trams d’edat, i cap d’ells ha de pertànyer a l’àmbit artístic, ni des del punt de vista formatiu ni professional. D’aquesta manera, la ciutadania s’implicarà en el coneixement de la matèria artística a través d’un acostament, un procés de mediació que implica el públic de la futura exposició.



Aquesta edició dels premis, comptarà així amb una exposició d’obres de Miquel García, Irene Grau, Josep Tornero, Beatriz Higón, Rafa Tormo, Vall Galera, María José Ribas, Davinia Velasco, Art al Quadrat, i Diego José Díaz. Tots ells, amb aval i trajectòria en el panorama d’art contemporani. Les seues obres, segons sol·licitaven les bases d’aquesta edició, faran diferents mirades a l’àmbit de la memòria des d’un compromís social. Així, es tractaren aspectes com la memòria històrica i col·lectiva, amnèsies, o els avanços socials de la democràcia.



Per a Pepi Luján, regidora de Cultura; «Aquesta edició té un significat especial perquè recuperarem la memòria col·lectiva local, i remarcarem la història perquè sense recordar el passat no podem avançar cap al futur. En aquest sentit, la meua enhorabona a tots els artistes presentats per l’excel·lent nivell de propostes, molt originals, i plenes de compromís».

La comissària de l’edició i portaveu del jurat, Alba Braza, per la seua part va voler reconéixer «un nivell molt alt de les propostes presentades, i han donat resposta al model de memòria que es proposava en la convocatòria; amb obres que tracten la memòria col·lectiva, memòria històrica, memòria en qüestions de canvis en el medi ambient, també memòria relacionada amb l’holocaust i la segona guerra mundial, i fins i tot el big data com un punt de vista actual». També ha volgut incidir en què «el veredicte compleix amb la paritat exigible, i la selecció va ser dura per l’elevat nombre de propostes amb molta qualitat».