La Biennal de Mislata Miquel Navarro ja té els seus deu artistes seleccionats per a l’edició 2021

El jurat ha donat a conéixer aquesta setmana la resolució de la convocatòria, amb el que a partir del 4 de desembre, les obres de 10 artistes visuals amb compromís social en l’àmbit dels canvis i les transformacions seran exhibides en el Centre Cultural Carmen Alborch. D’entre totes elles, dues rebran el premi, que es donarà a conéixer després de la inauguració de la mostra



Per a l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, “nostra Biennal és una ferma aposta per l’art contemporani més avançat, per artistes emergents; i en aquesta edició tindrem l’honor de continuar engrossint la llista d’obres de la col·lecció municipal, que constitueix en si mateixa una referència a nivell patrimonial i cultural”



Les obres seleccionades, segons les bases d’aquesta edició, són obres pensades per a ser exposades en sala i giren entorn dels canvis i transformacions socials, històriques, o personals. Així, moltes de les obres presentades a la convocatòria s’han centrat en l’etapa de pandèmia que tants canvis ha suposat en el dia a dia.



Els i les deu artistes seleccionats per a exposar a Mislata el mes vinent de desembre són Tania Blanco, Matteo Guidi, Ana Císcar, Jorge Isla, José Luis Lozano, Rossi Aguilar, Davinia V. Reina, Andrea Abati, Elisa Terroba i Antonio Guerra. Tots ells rebran 500 euros per a exhibir les seues obres d’art a Mislata; dos d’ells resultaran premiats amb 6.000 euros, i els seus treballs passaran a formar part dels fons de la col·lecció d’art municipal.



La Biennal de Mislata, certamen que es va recuperar en 2016 per part del govern municipal, tanca així el seu tercer cicle de premis, que alternen art públic i premis d’arts visuals, en anys pareixes i imparells respectivament. L’exposició amb els deu treballs seleccionats s’obrirà al públic el pròxim 4 de desembre, moment en el qual es revelarà el veredicte del jurat respecte als dos premis d’aquesta edició.



El jurat d’aquesta edició de Premis d’Arts Visuals amb Compromís Social ha estat format per Alba Braza, comissària del certamen, Pedro Vicente, Sandra Guimarães, Fernando Morales i María Tinoco. Han hagut d’escometre el treball de seleccionar les obres entre un total de 208 propostes presentades.



Alba Braça, comissària de l’edició, destaca “l’interés mostrat en la producció artística actual per abordar el canvi com a temàtica des d’una perspectiva social i compromesa”. La selecció d’obres premiades oferirà una visió àmplia que inclou tant aspectes rellevants de la transformació del paisatge natural i urbà, com d’avanços i transformacions socials que són de plena actualitat.