La brigada dePicassent de serveis neteja els embornals del municipi

L’Ajuntament, a través de la brigada dels Serveis Municipals, està realitzant tasques de neteja a la xarxa de claveguerams ubicada en diverses zones de la localitat que presenten un major risc d’acumulació d’aigua en casos de gota freda o episodis de fortes pluges.



D’esta manera, els operaris treballen retirant restes de fulles i altres deixalles que s’acumulen a l’interior dels claveguerams amb l’objectiu de millorar la captació d’aigües pluvials.



Tal i com assenyala el regidor de l’àrea, Hèctor Pradas, “Estos treballs es repeteixen al llarg de l’any però durant este dates on la previsió sol apuntar a episodis de fortes pluges des de la brigada municipal incentivem la realització d’estes feines per evitar mals majors”.