La campanya «A Nadal cap casa sense menjar» beca a 95 xiquets i xiquetes de Picassent

La partida pressupostària destinada a esta campanya és de 4.750 euros



Un any més, la Regidoria de Benestar Social ha posat en marxa el projecte d’alimentació infantil per als xiquets i les xiquetes de les famílies amb menys recursos del municipi, amb l’objectiu de garantir el cobriment de les necessitats bàsiques d’alimentació durant els 15 dies que els menjadors dels centres escolars estan tancats per les vacances de Nadal. Enguany, donada la situació actual que travessem amb la Covid19, l’Ajuntament ha augmentat les ajudes: dels 2.720 euros concedits l’any passat als 4.750 atorgats en este 2020.



Les famílies beneficiàries podran comprar productes de primera necessitat com ara: carn, peix, congelats, fruita i verdura als establiments del municipi amb l’objectiu també de fomentar el comerç local.