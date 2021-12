La campanya CQ+ de Quart de Poblet ha tingut una repercussió en el comerç local de més de 300.000 euros

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha repartit 60.000 paperetes per al sorteig de 70 targetes amb cent euros cada

El 31 de desembre finalitza el termini per a gastar els diners que contenen les targetes

La campanya per a incentivar les compres i el consum en els establiments de Quart de Poblet ha sigut tot un èxit. L’Ajuntament va sortejar setanta targetes de 100 euros cadascuna només vàlides per a utilitzar en els comerços del poble. Els guanyadors del sorteig van obtindre, a més, un carro de la compra de la campanya organitzada per la Diputació en col·laboració amb el consistori per a fomentar el valencià en les compres de proximitat.

Per a participar en el sorteig només s’havien de realitzar compres o consumicions superiors a cinc euros en qualsevol dels cent trenta-sis establiments adherits a la campanya. Entre ells hi havia bars, restaurants, centres de bellesa i estètica, clíniques dentals, òptiques o fisioterapeutes.

L’Ajuntament va repartir 60.000 paperetes i es calcula que l’impacte en l’economia local ha sigut superior a 300.000 euros. A aquesta quantitat cal sumar els 7.000 euros de les targetes CQ+ que s’entregaven als guanyadors.

Els dos sortejos es van realitzar en directe i el termini per a gastar la targeta acaba el divendres 31 de desembre.

L’Ajuntament recorda que el millor regal és el que es fa a la botiga del poble i cada vegada que fas les compres de Nadal en el comerç local fas un regal per triplicat: a la persona a qui li ho regales, al comerç del teu barri i a tu mateix.