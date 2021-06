La campanya de dinamització comercial ‘fem comerç, fem poble’ ha generat un impacte econòmic a Alaquàs de 310.869 euros

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs va posar en marxa aquesta iniciativa amb l’objectiu d’impulsar el sector comercial i turístic d’Alaquàs per tal de fer front als reptes derivats de la situació de crisi derivada per la COVID-19

La campanya de Dinamització i Promoció del Sector Comercial i Turístic d’Alaquàs ‘Fem Comerç, Fem Poble’ posada en marxa per la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament d’Alaquàs ha generat un impacte econòmic de 310.869 euros al municipi. Una valoració molt positiva d’aquesta iniciativa que va concloure el passat 15 de juny amb la fase de consum de les targetes regal en els comerços participants.

L’activitat es va iniciar el passat 12 de novembre amb la fase del repartiment i el segell dels cupons arran de les compres realitzades. Fins al 23 de desembre, les veïnes i els veïns podien consumir als establiments participants per tal d’adquirir els cupons. Per a participar en la campanya era necessària la compra en tres comerços adherits diferents, en els quals s’obtenia un segell. Una vegada obtingut els tres, el cupó es dipositava en les urnes habilitades per l’Ajuntament d’Alaquàs en diferents punts del municipi.

De l’informe es desprén que la campanya ha obtingut un alt índex de participació ja que es van recomptar un total 2480 cupons i en ella han participat un total de 122 comerços. Per tant, es tracta d’una iniciativa de la que ixen beneficiades les veïnes i veïns d’Alaquàs i que a la seua vegada reverteix en el comerç de proximitat perquè està creada per tal de generar despesa en el comerç local i premiar la confiança de les veïnes i els veïns.

Aquesta iniciativa emmarcada dins del Pla Activa Alaquàs va ser creada amb l’objectiu d’impulsar el sector comercial i turístic d’Alaquàs per tal de fer front als reptes derivats de la situació de crisi derivada per la COVID-19 i ajudar els establiments amb venda menor a eixir de la crisi generada per la pandèmia, incentivant les compres de proximitat així com premiar la confiança i fidelitat de les clientes i els clients dels comerços d’Alaquàs.