La campanya de matrícula de les Escoles Infantils Municipals de Burjassot arranca el 12 de maig amb la reunió informativa a l’Auditori de la Casa de Cultura

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Manuela Carrero, a través del gabinet psicopedagògic municipal i de la resta d’àrees municipals implicades en el projecte, ja el té tot preparat per a l’inici de la matrícula a les Escoles Infantils Municipals.

Per a informar de la campanya, solucionar els dubtes que puguen tindre els papàs, mamàs o tutors dels xicotets i per a ajudar en tot el possible a les famílies en aquest primer contacte educatiu dels xiquets i xiquetes del municipi, la Regidoria ha programat una reunió informativa dimecres que ve 12 de maig a les 18.00 hores a l’Auditori de la Casa de Cultura. L’aforament de la mateixa és limitat amb el que es recomana que només acudisca a la reunió una persona per unitat familiar.

La matrícula de les Escoles Infantils Municipals afecta als xiquets i xiquetes nascuts en els anys 2019, 2020 i 2021 i es realitzarà del 17 de maig al 2 de juny de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, accedint a https://sede.burjassot.org/. Aquelles persones que manquen de mitjans electrònics per a la realització d’aquesta, podran presentar la documentació i inscripció en el Servei d’Atenció al Ciutadà, a la Casa de Cultura, prèvia sol·licitud de cita en https://citaprevia.burjassot.org/.

Com s’ha assenyalat, les famílies hauran d’entrar en la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Burjassot, accedir a la secció TRÀMITS, i presentar de manera telemàtica la següent documentació:

Instància genèrica de matrícula

DNI pare, mare i/o tutor

Llibre de Família. Pàgina en la qual consten el pare, la mare i el xiquet/a a matricular

Certificat, si escau, de Família Monoparental, Nombrosa o Acollidora

*SIP del xiquet/a

Fitxa de manteniment de tercers (es descarregarà en la pròpia pàgina de la matrícula)

Acreditació del criteri de proximitat al lloc de treball, en el cas que siga necessari

Acreditació de problemàtica soci-familiar, en el cas que es done alguna de les situacions establides en la baremació (consultar en www.burjassot.org)

Concurrència de discapacitat del xiquet/a o d’algun dels membres de la unitat familiar

Conveni regulador de separació/divorcie, en el cas que siga necessari

Haurà d’indicar la preferència del centre en la fitxa a emplenar i, en el cas de no ser admés en el seleccionat, haurà d’indicar si vol optar a la plaça en l’altre centre.

Els criteris de baremació de les sol·licituds es poden consular en la web municipal, www.burjassot.org, igual que els el procediment per a dirimir, en el cas que es donaren, els empats entre sol·licituds.

També en la web municipal es podrà consultar el Fullet Informatiu elaborat des de la Regidoria d’Educació en el qual, a més dels criteris de baremació, també s’indiquen els preus de les Escoles Infantils Municipals, depenent dels serveis que cadascuna de les famílies requerisca, ja siguen de conciliació, menjador o escola d’estiu, entre altres.

Les tarifes s’abonen directament a l’Escola Infantil Municipal, a excepció de l’escolarització (100€/mes de docència), que s’abona a l’Ajuntament, però només per als trams 0-1 i 1-2 anys. Aquesta quantitat és fixa per als xiquets de 0 a 2 anys, independentment de l’import del bo escolar.

En el cas dels xiquets/as de 2-3 anys no s’abona la taxa a l’Ajuntament, perquè el concepte d’escolarització està subvencionat al 100%.

Es poden consultar els vídeos de les Escoles Infantils Municipals en el Canal de YouTube de l’Ajuntament de Burjassot.