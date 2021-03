La campanya del 8M d’Alcàsser combatrà les desigualtats de gènere

Print This Post

A causa de la pandèmia, principalment, les activitats del 8M es desenvoluparan de manera virtual

Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, l’Ajuntament d’Alcàsser, a través de l’àrea d’Igualtat, ha preparat una programació per a tots els públics i edats que, principalment, es desenvoluparà de manera virtual a causa de l’actual situació sanitària. «La proposta per a enguany és transversal, flexible, adaptada a les actuals restriccions i dirigida a diferents segments d’edat perquè l’educació en igualtat ha de començar en la mateixa família i a l’escola», explica Cristina Lucendo, regidora d’Igualtat.

D’aquesta manera, sota el lema ‘Gestos per la Igualtat, #totsuma’, la commemoració del 8M començarà aquest dissabte, 6 de març, amb el col·loqui virtual ‘Parlem de sexe’, dirigit a joves d’entre 12 i 15 anys. A més, el 12 i el 26 de març, serà el torn d’un Mural Igualitari per a joves, amb una primera sessió de reflexió i una altra més artística per a l’elaboració del mural.

Per descomptat, el mateix 8 de març, es procedirà a la lectura en línia del manifest, i s’anima a la ciutadania al fet que visten els seus balcons de color violeta per a reivindicar els drets de les dones.

No obstant això, la campanya del 8M d’Alcàsser s’allargarà uns quants mesos més. Així, fins al 21 de març estarà obert el termini per a participar en el Premi de Relats Curts Carme Miquel – en la categoria d’infantil, juvenil o adult – mentre que del 16 al 23 d’abril, en la BPM, estarà l’exposició Carmelina Sánchez Cutillas.

Serà el 28 d’abril quan s’entreguen tant els reconeixements del 8 de març 2020 i 2021 als diferents col·lectius de dones del municipi, com els premis dels relats curts Carme Miquel 2021. Així mateix, s’ha organitzat el recital musical ‘Paraula de Dona’, en el qual es descobrirà la poesia a través dels ulls de Rosa Leveroni, Clementina Arderiu, Mercedes Sosa, Alfonsina Storni, entre altres.

Finalment, el 24 d’abril s’homenatjarà a totes les mestres que van lluitar per a educar en una època de pobresa i opressió, a través de l’obra de teatre ‘Historia de una maestra’ (19.00 h); el 18 de maig, a les 18.00 h, s’ha organitzat el cinema-fòrum ‘Manual de la buena esposa’; i el 3 de juny serà el torn de la sessió formativa ‘El llenguatge inclusiu’ per al personal de l’Ajuntament. Totes aquestes activitats se celebraran al Centre Cultural.

Per a Lucendo, «l’objectiu d’aquestes jornades no és un altre que continuar conscienciant de les desigualtats que existeixen en la nostra societat per a continuar avançant cap a una igualtat real i efectiva de drets i oportunitats entre dones i homes».

Per part seua, l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, ha assenyalat que «malgrat estar immersos en una pandèmia sense precedents, la commemoració del 8M continua sent fonamental. Per aquest motiu, la programació s’ha ajustat a la situació sanitària, però sense perdre el vessant reivindicatiu i el sentiment d’unió».

Activitats escolars complementàries

A més de totes aquestes activitats, la Regidoria d’Igualtat col·labora en la implementació de llibres i contes d’igualtat – com ‘Hi ha res més avorrit que ésser una princesa rosa?’, ‘Un món de dones extraordinàries’ i ‘El diari lila de la Carlota’ – per a les biblioteques aula dels centres educatius.

Així mateix, cal destacar la publicació d’una xicoteta guia de llenguatge inclusiu, que es repartirà en les instal·lacions municipals i els centres educatius d’Alcàsser.