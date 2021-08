La campanya del raïm de la Comunitat Arranca amb preus molt baixos

Print This Post

LA UNIÓ denuncia que és el preludi d’una campanya que no s’inicia bé per als llauradors malgrat el descens de collita i de la qualitat del raïm

La campanya de la imminent verema no comença bé per als productors de la Comunitat Valenciana ja que els primers preus que ofereixen cooperatives i cellers pel raïm de cava tant en les varietats més primerenques com en les altres són molt baixos, segons LA UNIÓ de Llauradors

En un context de descens de collita a causa dels atacs del fong del míldiu i de les adversitats climatològiques com la pedra, en la zona productora del cava de Requena s’espera al voltant d’un 30% menys de producció respecte a una campanya normal.

LA UNIÓ denuncia que els compradors volen pagar unes cotitzacions molt semblants a les de la passada campanya, quan la situació no és la mateixa perquè hi ha molta menys collita i a més la qualitat del raïm és d’una gran qualitat i amb una alta graduació per l’absència de pluges al llarg dels últims mesos.

Des de LA UNIÓ anuncien que es denunciaran davant l’Agència d’Informació i Control Alimentari (AICA) qualsevol contracte de compravenda de raïm per a vinificació que estiga per davall dels costos de producció del raïm en la Comunitat Valenciana.

Els preus oferits pels cellers se situen molt per davall dels costos de producció, que és el referent que exigeix la Llei de Millora de la Cadena Alimentària com a preu mínim al qual es pot signar un contracte i des de LA UNIÓ reclamen que esta situació se solucione.