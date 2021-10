La campanya del Sant Grial aspira a aconseguir un premi del International Committee of Tourism Film Festivals

Connect on Linked in

Emiliano García explica que una votació popular decidirà quina campanya aconsegueix el guardó i precisa que es pot votar fins al 25 d’octubre

Després de rebre l’or en la categoria de “Producte Turístic en el Festival Internacional de Pel·lícules Turístiques d’Àfrica”, la plata en el “Turizm Filmer Festival” de Turquia, i bronze en “Silafest” de Sèrbia, la campanya del Sant Grial opta a ser reconegut de nou amb el “Millor Vídeo Turístic del Món – CIFFT en la categoria de “People´s Choice”, ha explicat el regidor del Turisme i Internacionalització de l’Ajuntament de València, Emiliano García, qui també ha destacat que l’acció de geocaching “Les pistes del Sant Grial” va rebre a més el guardó “Fitur Actiu”.

García s’ha mostrat molt satisfet per l’acolliment que ha tingut la campanya del Sant Grial, impulsada per Visit València, amb motiu de l’II Any Jubilar. “Hem llançat una campanya que posara de rellevància la història que hi ha darrere del Sant Grial, i el seu pelegrinatge fins a la ciutat de València, una campanya que no sols es basa en vídeos i creativitats ja que “inclou també un joc de geocaching que permet al ciutadà recórrer la ciutat mentre descobreix més i més sobre el Sant Calze i sobre València” ha destacat el també president de Visit València.

“La campanya abasta el relat del Sant Calze des d’una perspectiva àmplia, posant de manifest aspectes positius i universals que, per se, caracteritzen al Sant Grial, ja que la pròpia relíquia en si, és un símbol de la unió entre cultures. A més, pretén convertir la relíquia en un atractiu d’interés, no sols religiós, sinó també històric i cultural”, ha explicat el regidor.

“Amb una estètica inspirada en la història i aventures d’Indiana Jones, crea una aura de misteri i intriga entorn de la figura del Sant Grial. Així mateix, s’ha comptat amb el mateix actor que doblega a Harrison Ford en la saga cinematogràfica per a dotar al vídeo del realisme i la intriga necessària a l’hora de convidar a partícips, a residents i turístiques, a participar de l’aventura”, ha afegit García.

El vídeo, creat per Julio Tárrega, autor de la idea creativa i responsable del projecte des de l’empresa CONNECTAR, i Víctor Suñer, director de vídeo de l’empresa VESSMEDIA, transmet un relat fresc i atractiu entorn del Sant Grial, “i contribueix positivament al posicionament de València com un destí cultural i de pelegrinatge”.